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快訊／屏東圍堵Delta再強化　善餘和楓港商店再延長關閉1天

▲枋山鄉善餘、楓港兩村村民接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻拍，以下同）

▲枋山鄉善餘、楓港兩村村民接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻拍，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋山白牌計程司機連同祕魯返台嬤孫、乘客及乘客同居人及其孫子、泡茶、用餐友人共12人確診，其中8人感染印度Delta變異株，屏東縣政府緊急在枋山設置3處快篩站，並提供善餘、楓港兩村篩檢陰性的村民接種疫苗，」，並於26日起關閉楓港、善餘兩村，超商、市場、餐飲業者等3天，進行全村大消毒。這項措施，縣府28日下午為了消毒作業，宣佈延長1天。30日再重新開啟。

▲枋山鄉善餘、楓港兩村村民接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻拍，以下同）

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▲枋山鄉善餘、楓港兩村村民接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻拍，以下同）

自6/24迄今(27)日已篩檢1500人，而27日共篩檢587人，上午302人快篩呈陰性、後送PCR檢驗中，下午則有285人快篩檢驗中，迄28日中午，快篩超過2000人，全部陰性，還有PCR檢驗中。

▲枋山鄉善餘、楓港兩村村民接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻拍，以下同）

▲枋山鄉善餘、楓港兩村村民接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻拍，以下同）

▲枋寮醫院消毒。

由於關閉超商、市場、餐飲等28日屆滿3天，屏東縣政府決定持續採取強化3級作為，決定延長1天。 

枋寮醫院員工28日篩檢結果，至15:30，144件檢驗報告均為陰性。枋寮國小篩檢處於6/29-7/1優先篩檢對象，除6/14後曾到枋寮醫院看病及陪病者(醫院已造冊通知)外 ，同步開放符合下列資格的枋寮鄉、春日鄉鄉民。及與確診者足跡有同時重疊、有疑似症狀、曾與北農各市場有接觸者、雙北旅遊史。

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