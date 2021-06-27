快訊／潮境公園擠爆！　基隆海科館28日起「禁止人車進入」

▲海洋科技博物館28日起所有戶外場域與公園禁止人車進入。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州、郭世賢／綜合報導

基隆國立海洋科技博物館27日晚間宣布，因應三級疫情警戒及嚴防Delta變種病毒在台擴散，明(110年6月28)日起至7月12日止，除工程及公務之必要，海科館戶外場域，包括停車場、潮境、復育公園及八斗子公園等，全面禁止人車進入，全館館區全面展開休館，不對外開放與服務，希望民眾共同配合。

海科館表示，配合防疫作為原已執行海科館各室內展館、戶外市集、潛水活動等休館與活動禁止等措施，且停車場也執行有停車總量管制。

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鑑於Delta變種病毒已有案例在台發生，此變種病毒傳染力不容輕忽，然因海科館戶外公園的美景與山海景緻依然會吸引想放風的民眾前來，為避免人流造成疫情擴散及嚴防Delta變種病毒在台擴及，海科館續採取進一步嚴謹與防疫措施，以保障民眾安全，6月28日起至7月12日止海科館所有戶外場域、公園等採取人車禁入。

▲海科館表示，戶外公園的美景與山海景緻依然會吸引想放風的民眾前來。（圖／記者郭世賢翻攝）

為同時落實嚴謹防疫作為，若有民眾擅入入園，必要時將協請警方協助進行勸離或驅離，此也請民眾多多配合與見諒，希望民眾共同配合防疫政策，疫情期間，儘量少移動與外出或放風，大家共同努力也共同學習防疫新生活。

▼海洋科技博物館28日起所有戶外場域與公園禁止人車進入。（圖／記者郭世賢翻攝）