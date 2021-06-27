快訊／防堵Delta管控境內　侯友宜：「快速部署」這4件事很重要

記者黃巈禾／新北報導

Delta變種病毒來勢洶洶，新北市長侯友宜27日在防疫記者會上強調「管控境內」，有4件事很重要，包括，持續廣篩、快速部署加強版疫苗、落實基因定序，以及長輩趕快來打疫苗。



侯友宜表示，從6月15日開始，他就呼籲注意Delta的侵襲，必須阻絕於境外，才是讓台灣平安的最重要關卡，所謂阻絕於境外，各國入境都要採檢2次，包括入境時、隔離期滿各採1次，也要配合集中檢疫或入住防疫旅館14天，這些都是嚴格落實境外管制，讓Delta不要進來很重要的關鍵。

▲侯友宜認為，各國入境者都採檢2次，才能將Delta變種病毒阻絕於境外。（圖／新北市政府提供）



侯友宜強調，除了阻絕於境外，如何協助醫護同仁，最重要是讓全民都要有防疫意識以外，政府也要做好部署，管控在境內很重要，不但要持續廣篩，快速部署加強版疫苗，現在打第1劑，未來接第2劑之外，要提早部署如何到加強版疫苗第3劑。

另外，侯友宜也表示，基因定序要落實監測，以及長輩也趕快來打疫苗，前一段時間長輩打疫苗的比例不是很高，Delta來勢洶洶，沒打疫苗的長輩趕快來施打，尤其75歲以上的長輩趕快來施打，這些都可以事先預防，減少醫療量能的負擔。

▼對於管控於境內，侯友宜指出4件事很重要。（圖／新北市政府提供）

