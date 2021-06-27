檢疫新制「7風險國可公費」遭怨標準不一！陳時中：並不是全年都這樣

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

為防止印度Delta病毒進入社區，中央流行疫情指揮中心更改檢疫規定，暫時取消「居家檢疫」，一律要住防疫旅館或集中檢疫，其中從7個風險國入境者可公費，其餘旅客須自費。但有民眾抱怨這樣收費標準不一，根本不公平。對此，指揮中心回應，這模式並不是全年都要這樣做，是這段時間沒有辦法每件事都做到完整，付費衡平性是很困難的。

指揮中心26日表示，為因應6月27日起，自COVID-19變異株「重點高風險7國（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）」以外之國家入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機）住宿需要，將開放集中檢疫所供民眾自費使用。

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陳時中指出，目前全臺有49處集中檢疫所，分布於北、中、南等三區，包括各類公務人員訓練中心、軍營、停招的學校宿舍、旅館等，每人每日新臺幣2,000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。

但相關規定被民眾抱怨收費標準不一，質疑公平性。對此，陳時中表示，現在是疫情時間，並不是全年都要這樣做，是這段時間沒辦法每件事做到完整，有些現在就跟現在比，有些現在跟以前或以後比，這段時間要請大家共體時艱忍耐一下，重點是怎麼把檢疫做好，當疫情威脅變小，仍會開放在家一人一戶措施。

