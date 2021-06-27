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陳時中：防疫若能維持　「7月3項醫事國考」盡量不取消

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中表示，防疫若能維持，「7月3項醫事國考」盡量不取消。（資料圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒延長到7月12日，但7月下旬卻有3項醫事人員考試照常舉辦，引發部分考生不滿。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，防疫如果還能維持得住，盡量不要取消。

考選部於日前發布，強調因疫情已有減緩趨勢，針對訂於7月下旬舉行之三項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，除將延長考試日程外，並增加12項強化防疫作為，該項考試計畫將於近日內報請中央流行疫情指揮中心同意後，正式對外發布。

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對此，陳時中今在記者會中回應，防疫如果還能維持得住，盡量不要取消，因為這牽涉到個人工作，全都是要有證照才能工作，另也關係到醫療人力，因為一直在替換中，新的人力要及時進來。

陳時中強調，考場怎麼做好相關防疫措施，主辦單位責無旁貸，大環境有沒有變化，會隨時跟考選部保持聯繫。

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,連身防護衣,隔離衣,兔寶寶裝。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中表示，防疫若能維持，「7月3項醫事國考」盡量不取消。（資料圖／記者李毓康攝）

考選部27日中午則表示，關於這3項考試共有4或6個考區，雖然無法在每個縣市增設考區，但考生所填通訊地址絕大多屬於在當地縣市考區應考，或到相鄰縣市考區應考，例如基隆到台北考區，兩者經統計為8成左右，至於其他約2成考生的通訊地址雖有跨縣市情形，但經了解，多有因填寫戶籍地址為通訊地址，但在應考考區就學（應屆畢業生）或就業等情形，整體觀察，考生需跨縣市考區應考人數不多。

考選部提及，3項考試考生總共雖有4.3萬人，但並非同時出現在考場，絕大多數考生只考1天甚至半天就完成，且依考試類科再延長分成9天考試，每天考試再分成4或6個縣市考區，每個縣市考區再依報考人數分設1至5個試區學校考場，能有效降低人流。

最後，考選部強調，該3項考試是否如期或延期舉行，仍有待中央流行疫情指揮中心審核並視疫情發展決定，相關決定訊息將儘快正式對外發布讓各界了解，並逐一通知應考人週知。

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