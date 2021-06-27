嘉市公車安裝酒精自動噴灑器　搭配原有空氣清淨殺菌設備

▲嘉市市區公車全面加裝酒精自動噴灑器。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

面對變化多端的新冠肺炎病毒，為提供安全的乘車環境，嘉義市政府交通處完成市區22台電動公車加裝「酒精自動噴灑器」，搭配所有電動公車內原本加裝的空氣清淨殺菌設備，以及三級警戒之初即實施的票證與簡訊實聯制、假日減班行駛、車體清消等措施，全力守護民眾安全。

▲嘉市市區公車酒精自動噴灑器。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處指出，市區公車3條路線電動公車全面加裝「酒精自動噴灑器」，每台均配置1台噴灑器於上車門邊，大型電巴裝置於前車門入口處，中型電巴則安裝於中門入口處，方便民眾進行手部消毒；而電動公車原本裝設的空氣清淨殺菌設備，也能有效保護民眾乘車安全。

而在假日減班措施部分，三條市區公車配合三級警戒，考量疫情期間假日民眾已減少非必要性之移動，自5月29日起實施，中山幹線假日由70班調整為32班、忠孝新民幹線由50班調整為32班、光林我嘉線由46班調整為30班，平日班次因仍有上班搭乘需求，維持正常行駛。

交通處再次提醒民眾，搭乘大眾交通運輸請務必戴口罩、做好手部消毒，並應掃碼登錄實聯制，如有發燒、咳嗽等疑似症狀切勿搭乘大眾運輸。市區公車每班服務後即進行清消，市府也將持續督導業者加強防疫措施，攜手渡過這一波疫情難關！

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