Delta入侵屏東！枋山愛文芒果遭污名化　一句有疑慮狂退350箱

▲枋山有名盧家愛文芒果 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

枋山祕魯嬤孫及計程車司機共6人確診感染印度Delta變種株傳出，屏東縣府也加緊設置快站對當地住民進行人快篩，不料網路竟出現「屏東農產會沾染病毒」，害正在生產的枋山愛文芒果遭到退貨。縣政府農業處表示，這種謠言太離譜，籲請消費者把握把握愛文芒果產季尾聲，多加採購。

縣議員盧玟欣接獲農民反映，指枋山地區的Delta病毒傳染力強，擔心病毒隨芒果傳播到消費者家中，有的因此退單，讓果農氣結。

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吳姓果農等人向屏縣府反映，表示有盤商到枋山收購400多箱的芒果，有攤商得知是枋山地區生產的芒果，竟拒絕採購鄉，致400多箱只賣出50幾箱，對果農打擊實在太大。

旅居屏東的著名作家龍應台聞訊看不下去，在臉書為果農表不平；她說，「Delta病毒出現在屏東枋山鄉。人心惶惶的時候，聽說污名化開始了。」

她的臉書貼文如下：

對不起，芒果剛好在收成，退貨潮起，恐怕要讓你們一年的血汗付諸流水、給孩子的儲蓄無望；對不起，如果防疫碰到困難，恐怕會使你們已經不斷減少的人口更少、更成為看不見的偏鄉...。

酸民「酸」什麼呢？污名誰呢？這個時候，不是「酸」的時候，是無限仁慈、無限慷慨、用最大的溫暖對待枋山人的時候。就如同要用最大的胸懷去關切萬華。遊民眾多的萬華，是都市裡另一種意義的「偏鄉」。

譬如芒果，現在怎麼能退訂呢？反而應該加碼、加倍網購枋山芒果。紙箱到了可以用酒精噴一噴，芒果皮可以用清水洗一洗。每一個芒果紙箱後面，都是生了粗繭的手，都是曬裂曝黑的臉。說什麼「同島一命」，偏鄉平常收入只有大都會的一半，醫療資源只有繁華城市的零頭，喝的水還得從地底抽上來，滲著海水的鹹味。瘟疫本來無孔不入，從偏鄉潛入，我們只能說：對不起，平常就沒善待你，現在讓我們全力保護你，不讓你今天生病死亡，不讓你明天破產倒閉。

農業處表示，照這樣的邏輯，疫情同樣嚴重的北農及其他大型果菜市場，販售出來的農產品豈不是全都不能食用，加上國外疫情始終未趨緩，進口的各種農漁產品豈不是更危險，那民眾還有什麼可以購買，籲請消費者把握收成到尾聲的愛文芒果，力挺果農。

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