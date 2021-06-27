快訊／「戴口罩倒垃圾」與秘魯嬤打招呼竟確診　指揮中心下午說明

記者嚴云岑／台北報導

Delta病毒入侵南台灣，枋山自營計程車司機染疫傳播鏈已有12人確診，已知6人感染印度變異株。確診個案中，案14407向疫調人員表示，先前到家門口放垃圾時，遇到秘魯返台嬤出門倒垃圾，彼此相隔1-2公尺，有戴著口罩打招呼，但迅速各自進入屋內，卻先後確診。是否代表Delta病毒傳播力超強，或者是民眾口罩未戴好所致？指揮中心下午有望說明。

林口長庚副院長邱政洵26日受訪時表示，Delta病毒傳播力比過去新冠病毒高6成，大陸曾有報告出，兩人待在同一空間15秒就遭傳染，這次匡列人數雖多，仍呼籲要做好後續防堵措施，也要盡快讓村民打疫苗。台灣防疫狀況「先天不足，後天也不太良好」，先天是指疫苗採購速度不及國際，後天則是阻絕病毒於境外的作為。

祕魯返台嬤孫與計程車司機、乘客、乘客同居人、同居人的孫子先後確診。屏東疫調人員進行疫調發現，白牌車司機乘客同居人（案14407），自述在家門口放置垃圾時，剛好秘魯嬤（案13332）也拿垃圾出來，彼此相隔1-2公尺，均戴口罩，有打招呼，但迅速各自進入屋內。

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消息傳開，民眾驚呼「兩人相隔1-2公尺，並都有戴口罩」，最後卻雙雙確診；由於秘魯嬤已確定感染印度Delta變種病毒，案14407還在做病毒株比對，感染源及順序還待釐清。縣府表示，將持續追查是否有陳述不實或違反防疫規定情事，再做處理。

Delta變異株的傳播力非常強，縣府在枋山鄉設置3處快篩亭，縣長潘孟安表示，楓港和善餘2村截至25日止共篩檢444人，快篩結果皆為陰性，419人PCR為陰性，其他還在檢驗中；27日起在枋山老人活動中心針對楓港村和善餘村展開全面疫苗施打作業，務必全力防堵傳播鏈擴大。