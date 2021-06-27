去年就喊普篩！侯友宜轟中央圍堵Delta「做半套」：入境都應採檢2次

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）

記者楊蕓／新北報導

印度變種Delta病毒入侵台灣，新北市長侯友宜26日在疫情記者會中痛批，去年3月他不斷建議入境普篩，甚至在院會上直接建議蘇貞昌，蘇卻當場裁示「沒這必要」，侯友宜更炮轟中央的普篩政策只「做半套」，他強調，不應只針對高風險七國，而是每一國入境都要篩檢兩次PCR，奉勸中央「已經一錯、再錯，不要三錯。」

指揮中心25日宣布，自27零時起，從「重點高風險國家」巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國入境旅客，入境後一率入住集中檢疫所檢疫14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

侯友宜表示，去年3月就呼籲總統蔡英文一定要阻絕境外，不要讓病毒進來，當時就要求入境要普篩、管控境內，但被很多民意代表說製造恐慌，一而三、再而三呼籲都沒人要聽，乾脆在8月的行政院會，直接跟院長建議，結果院長裁示「沒這必要」。

侯友宜說，他從六月初就一直在提醒，印度變種Delta病毒傳染力比英國變種病毒快六成，重症率多兩成，他講了很多次，結果昨天指揮中心說要開始阻絕於境外，卻只「做半套」，目前變種Delta病毒已經傳到92個國家，指揮中心卻只列出7個高風險國家，其他的採檢只有一次。

侯友宜建議，不應分七國，而是每一國入境都要篩檢，自高風險國家入境要入住集中檢疫所14天，其他的入住防疫旅館或自費住集中檢疫所14天，「入境就採檢PCR，隔離期滿再採PCR」，總共要採檢兩次，絕不能輕忽，中央已經一錯、再錯，不要三錯。