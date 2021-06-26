每天靠30元過活…板橋7旬嬤推車拾荒等紅燈　竟遭騎士「比中指」

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名騎士25日上午11點，對著等紅綠燈的7旬拾荒嬤說，「妳影響到後面的車了！」還怒比「中指」，阿嬤尷尬站在路中看著騎士離開。此事經網友披露後，騎士被肉搜罵翻；《ETtoday新聞雲》記者找到這位阿嬤，她說那位「中指哥」有來當面道歉了；經了解，阿嬤沒有家人也沒有家，陪伴她的只剩回收物跟蒼蠅，每天只靠2、30元過活。

▲騎士的原意，是想幫後方轎車跟阿嬤說一聲，希望她把推車移開避免交通堵塞，不料竟爆氣比出中指，令阿嬤一陣錯愕。（圖／翻攝自臉書爆料公社公開版）

今天（26日）豔陽高照，70多歲的阿嬤下午3點多躲在一間當鋪外的騎樓休息，因為無家可歸，長期無法好好洗澡，身上有濃厚氣味且蒼蠅環繞。經過一陣子聊天，她才慢慢敞開心胸說，後來「那個年輕人有來跟我道歉，還買日用品給我，態度很客氣」。

▲7旬阿嬤靠拾荒維生，沒有家人也沒有家，只能靠著2、30元的零錢勉強過活。（圖／記者陳雕文攝）

原來，阿嬤25日推著裝滿回收物的推車等紅綠燈，沒注意轉彎道的綠燈亮了，而她的推車塞滿雜物，因此佔用道部分馬路，導致後方要轉彎的車輛無法行駛，一時間堵住，而騎士阿佑（化名）見狀即上前跟阿嬤說，「妳這樣影響到後面的車，都堵住了！」阿佑見阿嬤沒有把推車移開，火大比出中指後加速駛離。

▲阿佑買了生活用品送給阿嬤，並當面道歉，最終獲得原諒。（圖／民眾提供）

不料此過程被後方民眾車輛的行車紀錄器拍下，並被分享到臉書社團，網友肉搜出阿佑的臉書留言攻擊，後來阿佑解釋，「事情的經過是，本來好心想要幫忙，後來被阿嬤翻白眼之後才會有後續的動作，後來也知道自己後續做的動作沒必要，為了道歉我有跟別人約好，會去幫忙路邊的阿姨或阿嬤，看他們有沒有需要什麼幫忙，造成各位的不滿真的很不好意思」。

據了解，阿嬤沒有家人也沒有溫暖的窩，只能露宿街頭，靠著每天拾荒換來的2、30元勉強過活，長期陪伴她的除了回收物，只剩一堆蒼蠅。阿佑得知阿嬤的處境，更對自己比中指的行為感到愧疚。

▼阿嬤受訪時，腳邊環繞著蒼蠅。（圖／記者陳雕文攝）