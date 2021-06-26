廣州「抓70隻老鼠」做PCR檢測　「44份咽拭子樣本」結果出爐！

▲老鼠。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州上月爆發Delta變種病毒本土疫情，大陸中國工程院士鍾南山25日透露，廣東日前針對封閉、封控區域展開「動物監測」，抓了70隻老鼠進行核酸檢測，並且也有研究團隊正在對貓、狗進行血清流行病學調查，預計7月就會有結果。

根據央視新聞報導，鍾南山表示，大陸的專家一直懷疑動物可能會引起病毒的傳播，所以在廣船鶴園小區布下鼠籠，重點放置在居民樓下水道、牆邊、垃圾存放處、小區綠化帶等處。

▼廣州再爆疫情，官方擴大檢測規模。（圖／CFP）



鍾南山提到，「會不會存在人傳給動物、動物又傳給人的情況？發生疫情的荔灣西關是舊城區，老鼠特別多，居民也喜歡養貓。」

鍾南山指出，在5月21日至23日三天共捕捉到70隻老鼠，採集有效的鼠咽拭子樣本44份，新冠核酸檢測結果均為陰性，排除了新冠病毒在封閉、封控區通過動物排泄物傳播的可能。

鍾南山還說，下一步，廣東省疾控中心將聯合廣東省農業科學院廖明教授團隊，將展開伴侶動物貓和犬感染新冠病毒的血清流行病學調查，計劃收集貓和犬的血清樣本，完成動物寵物感染及傳播的流調工作，預計這項工作在7月底完成。

▼中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）

