我輪得到疫苗殘劑嗎？各縣市應對措施、開放對象一次看懂

▲《ETtoday新聞雲》整理，各縣市針對殘劑的因應措施。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳羿妏／整理報導

指揮中心今（25日）宣布，即起開放18歲以上的民眾施打「疫苗殘劑」，對此，《ETtoday新聞雲》整理，目前各縣市針對殘劑的應對措施，讓讀者一次了解。



台北市

台北市長柯文哲今表示，「預約打完、中央種類打完，再來就授權醫師處理，但要登記」；副市長蔡炳坤說明，民眾如果家旁邊有門診或診所，「你可以向診所表達你想要預約，如果有殘劑的話通知我，這樣比較能立即找到人」。換句話說，符合公費接種但還沒輪到者可預約，另外非1到10類人員，也能登記施打。



新北市

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市長侯友宜表示，即日起開放本市27家醫院、29區衛生所及177家合約診所預約殘劑，由各醫療院所進行候補登記。登記對象開放第1至10類公費接種對象，及其他18歲以上接種對象。



基隆市

市長林右昌表示，基本上根本沒有那麼多殘劑可以施打，光是原本8、9、10類都不夠打，造成大家誤會跟誤解，以為只要預約就可以打得到殘劑，會造成一些困擾，市府會把地方狀況反應給中央。



桃園市

市長鄭文燦表示，中央可針對殘劑發表「備用名單」，各醫院或衛生所便可根據備用名單進行施打，至於規範應該可以考慮由中央統一來制定標準。



新竹市

新竹市府回應，目前市府仍採取「疫苗源頭控管」並對施打名單進行造冊，每日按時追蹤各施打站的疫苗殘餘劑量，在時效之內通知符合資格且在造冊上的對象，邀請至施打站或是到宅服務進行施打。

原本做法就是將所有殘劑統一收攏至某特定施打站，並依現有長者名冊、類別人員名冊中依序遞補施打，而對於CDC上午公布開放30歲以上身分特定類別人員施打一事，則待正式公文收到後，再依指導細則進行辦理。



苗栗縣

苗栗縣政府表示，本縣暫無疫苗殘劑，經評估現階段暫不跟進，爾後會視疫苗狀況做滾動式的檢討和調整。

台中市

中市府表示，若有殘劑，周遭有1至6類人員可先施打，若當下找不到該類人員，則可施打非1至6類人員，但須造冊補登，中市府從22日開始即依據此中央指引進行相關作業，但因今早中央疫情指揮中心已有最新指示，市府將依據中央規定辦理，持續為市民施打疫苗，並妥善使用殘劑。

彰化縣

縣府表示，彰化縣目前的疫苗量僅剩9萬劑，其中65歲到84歲仍有16萬8548人尚無疫苗可供施打，仍需以中央公布類別優先接種，疫苗殘餘量使用的對象，8人以上開瓶，以已造冊未施打的1-6類人員、以75歲以上長者為主、施打疫苗之75歲以上長者的「年齡65歲以上同住家屬」、65歲以上民眾（領有重大傷病卡或多重慢性病者優先）。



南投縣

1.已開放接種對象須滿6人才可開瓶。

2.南投縣接種合約醫療院所開放受理候補名單登記。

3.後補名單：其他18歲以上接種對象。

4.剩餘劑量使用於非現行開放對象，請於該等人員之同意書空白處登記『剩餘劑量使用者』備查，並將接種資料上傳NIIS系統。

雲林縣

縣府表示，截至目前為止並沒有殘劑丟棄的狀況，疫苗的使用率幾乎達到110%；針對殘劑使用，依照十類公費對象全面開放，雲林縣目前民眾施打意願高，快打站由現場醫師施打人員認定，依照中央公布殘劑施打對象執行，而特約診所所預約施打民眾未到，隨即聯絡下一位施打者前來。

台南市

台南市長黃偉哲表示，只要依規定造冊施打，是不會有殘劑的問題。

高雄市



市府表示，本市請醫療院所等接種單位於疫苗接種作業時，「落實預約制」，以掌握接種人數，且另備有符合接種對象的候補名單，倘有預約對象未報到者，或者於大型接種站預估可能有剩餘劑量時，則可依候補名單及時通知到場接種。此外，醫療院所也會利用通訊軟體群組通知需要接種的對象，及時候補妥適安排。



屏東縣

屏東縣目前疫苗開瓶沒有殘劑，只要有剩餘都會通知符合資格候補人員前來接種，並預估今天所有疫苗可以全部接種完畢，因此目前未考慮開放非前六類或18歲以上民眾預約接種殘劑計畫。



宜蘭縣

宜蘭衛生局表示，有關殘劑分配問題，以中央今(25)日公布施打對象「醫護人員同住家屬，以及其他非公費施打對象」為原則。由於是殘劑，每天量其實非常少，將從今（25日）下午四點開始，各衛生所開放電話預約，以每所150名為限。至於醫療機構，將保留給醫護人員同住家屬，並由機構自行安排。



花蓮縣

1.花蓮縣25日接種結束後，暫無大型接種站設置，故不會有殘劑施打。

2.花蓮預計於7月3日接續擴大接種（實際時間依中央疫苗送達為原則），接種前30分鐘開始現場開放民眾18歲以上預約殘劑施打，名額每天以7名為限(6名正取、1名候補)，實際施打人數以當日殘劑數量為限，當日預約名單隔日作廢。

3.有關7/3後施打地點，縣府規劃後將在記者會上公佈。



台東縣

縣府表示，台東縣一直以來採預約制，相對能精準控制疫苗使用量，因此少有剩餘殘劑。