Delta病毒入侵屏東「確診+3」！14縣市0確診　1張圖看全台分佈

記者施怡妏／綜合報導
指揮中心今（26）公布78例確診病例、13死亡，其中，屏東今日新增3確診，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中7例經基因定序後，均為Delta印度變異株。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者一目了然。
指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）6月11日至6月25日。
▲0626本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
個案分佈以新北市36例最多，其次為臺北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日，詳如新聞稿附件。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月24日累計公布13,190位確診個案中，已有9,916人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。
▲0626全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）
全台今年已累計 13,267 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6368 人
台北市 4365 人
基隆市 300 人
桃竹苗
桃園市 667 人
新竹市 34 人
新竹縣 98 人
苗栗縣 543 人
中彰投
台中市 192 人
南投縣 35 人
彰化縣 257 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 41 人
高屏
高雄市 81 人
屏東縣 43 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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