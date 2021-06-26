Delta病毒入侵屏東「確診+3」！14縣市0確診　1張圖看全台分佈

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（26）公布78例確診病例、13死亡，其中，屏東今日新增3確診，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中7例經基因定序後，均為Delta印度變異株。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者一目了然。

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）6月11日至6月25日。

▲0626本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

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個案分佈以新北市36例最多，其次為臺北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月24日累計公布13,190位確診個案中，已有9,916人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

▲0626全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 13,267 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6368 人

台北市 4365 人

基隆市 300 人

桃竹苗

桃園市 667 人

新竹市 34 人

新竹縣 98 人

苗栗縣 543 人

中彰投

台中市 192 人

南投縣 35 人

彰化縣 257 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 41 人

高屏

高雄市 81 人

屏東縣 43 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人