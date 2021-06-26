台積電、永齡完成簽署　正式代表台灣洽購BNT疫苗

記者陳家祥／台北報導

為了加速取得疫苗，政府正式發函授權由台積電、永齡基金會，向德國BNT原廠購買各500萬劑疫苗。行政院發言人羅秉成指出，「25日政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需之法律文件」，政府已完成此一階段承諾的協助事項，後續由兩捐贈單位接續完成採購與捐贈的相關工作。

▲台積電、永齡基金會捐贈BNT疫苗。（示意圖／記者周宸亘攝）



關於台積電、永齡基金會捐贈政府BNT疫苗專案之進度，政院發言人羅秉成26日表示，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，「25日政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需之法律文件」，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

羅秉成說，政府已完成此一階段承諾的協助事項，而兩捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要之協助。

羅秉成表示，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估兩捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購之特殊性與困難度，政府乃進行安排此一緊急的專案採購，政府感謝兩捐贈單位這段期間的努力，冀望在良好的共同合作基礎上，能達成此項捐贈採購的目標。

其他人也看了這些新聞...

► 日本再捐百萬劑AZ疫苗 外交部感謝: 堅守正道必獲志同道合的同伴

► 日本100萬劑AZ到貨時間曝光 謝長廷掛保證：這次不會有變

► 日本再捐100萬劑AZ 陳時中：代表指揮中心表達開心與感謝