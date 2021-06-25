快訊／國一楊梅段護欄邊坡驚見女屍！　死亡逾1周「腫脹爬滿蛆」

▲國一南下楊梅路段的護欄邊坡，驚見1具女屍，警方指出，死亡已逾一週，屍體腫脹難辨認，刑事人員鑑定後報請桃檢相驗。（圖／翻攝自臉書《新竹爆廢公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

國道二大隊楊梅分隊25日上午接獲報案指稱，清潔人員在打掃時發現南下70.9公里處邊坡護欄發現1具女屍，由於屍體腫脹難以辨認，粗估死亡已逾1週，由於屍體看不出有外傷，現場亦無外力介入，已由隊部刑事組人員鑑識再報請桃園地檢署進行相驗釐清死因與死者身分。

國二楊梅分隊指出，這具女屍陳屍在國一南下70.9公里邊坡，上午清潔人員打掃時聞到惡臭，發現這具女屍陳屍護欄邊坡，屍體爬滿蛆蟲，粗估死亡已逾1週以上，死者年齡約40-50歲之間，因現場沒有外力介入，女子如何進入該處，警方刑事人員鑑識後將報請檢方與衛生局人員進行相驗。

國二楊梅分隊說，由於女子陳屍位置在五楊高架橋邊坡，平常不會有人經過，女子是如何進入該處仍需調查，今天因高公局清潔人員例行清掃邊坡時聞到惡臭才發現；由於目前正值全國三級警戒疫情期間，處理員警穿上全套防護衣勘查現場，同時拉起封鎖線調查，國二警方依規定通報桃園地檢署與衛生局人員到場，以釐清是否有染疫可能。

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