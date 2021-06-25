全聯加碼開賣「羅氏快篩試劑」！台北109家門市「不限購買數量」

▲全聯開賣「羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組」，目前限定台北市門市可買到。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯繼開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」後，宣布將於6/26（六）下午2點起販售「羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組」，在台北市共109家有藥商許可執照門市陸續上架，，每店限量開賣，售完為止，每人不限購買數量。

自食藥署公布核准家用快篩試劑後，全聯表示積極與國內外廠商接洽合作，目前除了在雙北地區266間有藥商許可執照門市持續上架「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，也將於6/27（日）下午2點起新增基隆、桃園地區共107間有藥商許可執照門市販售，一盒5入，售價1,500元，平均單入300元。

▲全聯基隆、桃園門市於6月27日開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。（圖／全聯提供）

而今（25）日全聯也宣布，6/26（六）下午2點起將販售另一品牌快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組」，在台北市共109家有藥商許可執照門市陸續上架，一盒5入，售價1,750元，平均單入350元，提供消費者居家檢測更方便選擇，每店限量開賣，售完為止，每人不限購買數量。

▲愛買將於27日開賣家用快篩試劑。（圖／業者提供）

目前除了4大超商、全聯、家樂福先後開賣，愛買也於今（25）日宣布將於本周日（27）日起，在中部以北門市正式開賣居家快篩試劑，8分店搶先賣，而2門市於6月29日到貨後提供販售，每店數量有限、售完為止。

愛買也有了！「北部8店」27日開賣家用快篩 2門市陸續到貨



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