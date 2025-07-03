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曾馨瑩接代言親自調查、試用9個月　八位數酬勞全數捐出助燒燙傷患者

▲曾馨瑩接代言親自調查、試用9個月，八位數酬勞全數捐出助燒燙傷患者。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲長年投入公益的曾馨瑩首接代言，酬勞全數捐出助燒燙傷患者。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩長年投入公益，她近日獲邀擔任「逆時真PROFHILO」形象大使。曾馨瑩表示，她慎重考量了9個月，在進行查證產品資料、親自試用後等相關行動，才做出這個溫暖而堅定的選擇，為了幫助燒燙傷與特殊皮膚患者重建信心與希望，她也捐出此次的八位數代言酬勞。

曾馨瑩從2016年起每年固定發起「1111慈善計畫」，長期支持早產兒與顏損孩童的醫療資源。談到接受生技公司邀請擔任代言人，曾馨瑩表示，自己一開始相當猶豫，「我以為對方是開玩笑」，直到聽到產品可協助燒燙傷病人修復皮膚，才真正引起她的關注。

曾馨瑩說，她曾進行深入研究，包括親自上網查詢資料、與品牌深入對談等，看過多篇國際期刊報導佐證醫學美容中少見可同時應用於抗老保養與臨床皮膚修復的產品，針對燒燙傷、乾癬、術後修復等有實證幫助，是再生醫學領域的新突破，「首先，我一定要確認產品的安全性；其次，我把個人的酬勞捐出，和品牌一起做公益」。

曾馨瑩表示，最近和朋友們聚會最常被問的問題就是平常是如何保養、為什麼皮膚那麼亮、眼睛沒有魚尾紋，她告訴朋友們，自己是一個很真實的人，時代不一樣，在安全的情況下，抗衰老讓自己保持好的狀態，已經是現在的趨勢。
「如果人生可以逆時針回到某一個時期，我也希望回到學生時代。」

曾馨瑩強調，舞蹈是她一生最愛的一件事，學生時期學跳舞的那段日子，每天接觸自己最喜歡的事物、無憂無慮，跟同學之間有很多美好的單純回憶。雖然我們都回不去過去的歲月，但可以努力逆轉回最美時刻，一起努力協助他人獲得新希望。

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