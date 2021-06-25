這醫院僱14密醫看診…抓包還辯「醫療記錄輔助者」！院長下場出爐

▲大甲李綜合醫院。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台中報導

中部知名李綜合醫院總院長李順安為向健保局申請更多醫療給付、節省人事開銷，竟聯合院內其他醫師面試、核用14名密醫替患者看診、實施中心靜脈導管植入等醫療行為，再由主治醫師核章，詐領健保給付。案經上訴後，台中高分院審酌判處李順安有期徒刑1年2月，緩刑3年，同時須向國庫繳交100萬元；其餘涉案的22人也獲緩刑，並向國庫繳交5萬至30萬元不等。

判決書指出，李順安為「李綜合醫院」總裁兼總院長及醫師，該院除大甲本院外，還設有苑裡、順安、美德等院區，但檢調卻發現，自2015年8月起，李即聯合院內其他高層醫師以「聘僱醫師助理」名義，對外招募具有國外醫大學歷、但卻不具備我國醫師執照等人進行面試，經審核後一共錄用14人。

李明知依照我國法規，錄用的14名「醫師助理」不得執行醫療行為，但卻仍安排替患者看診，甚至植入靜脈導管，隨後再由主治醫師核章，並藉此向健保局申請給付，以此詐領約7萬餘元。

對此，李順安辯稱，醫院在營運上需要聘僱「醫療記錄輔助者」與主治醫師分工，進行代為茶房、或製作病例資料等工作，聘僱的14人並非密醫；李順安還表示，其旗下醫療體系龐大，單月支出即高達數千萬元，怎可能貪圖區區7萬元健保給付。

台中地院醫審法官認為，雖然李辯稱14人為「醫療記錄輔助者」，但經查，14人沒有合格醫師執照，實際上還從事醫療行為，明顯違反醫師法，因此判李有期徒刑1年10月，其餘22人則判刑6個月至1年8月不等。

案經上訴後，台中高分院審理期間，李順安與其他被告均認罪，合議庭認為其態度良好，審酌後改判李順安1年2月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向國庫支付新台幣100萬元；其餘22名被告也獲緩刑2年，並須向國庫繳交5萬至30萬元不等，全案仍可上訴。