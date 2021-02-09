妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

▲台中母女喝下青草茶後癱軟倒地，警方全力偵辦是否涉及不法。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／南投報導

台中市21歲妙齡女子「落下頦」，即醫學上的「顳顎關節症候群」，日前和母親到南投市一家推拿整復所治療，過程中不但被整復所的許姓男子強迫購買不明藥丸，當下喝了青草藥後，母女倆一度癱軟倒地，所幸女兒趕緊撥打119求救，否則後果不堪設想，南投警方在有性侵前科的許男住處，發現有安眠藥等藥物，將進一步化驗2人血液，並依違反醫師法送辦許男。

母女2人分別為50歲、21歲，女兒因為下巴疼痛，牙齒難以咬合，到診所看診發現是罹患顳顎關節炎，雖已在大醫院掛號，但要看診得等上1個月，女兒於是聽從朋友建議，前往南投市許男開設的推拿整復所治療。

21歲女兒推拿治療期間，被許男要求購買不明黑色藥丸回家服用，前幾天再到整復所推拿時，許男竟然還強迫母女倆喝下青草茶，會有助病情，2人原本不從，但在許男步步進逼下喝掉，不久，2人便出現暈眩，母親甚至癱軟在地，女兒驚覺不對勁，趕緊撥打119送醫。

南投醫院表示，母親症狀較為嚴重，留院觀察，女兒已先回家休息。

南投警方獲報後前往許男住處，查扣青草茶、黑色藥丸和安眠藥等藥物，後續將化驗青草茶與安眠藥有無迷藥成分，萬一摻入毒品，可依刑法191條，處7年以下有期徒刑，至於製造、販售黑色藥丸，以及無照從事醫療行為，分別依違反藥事法、醫師法送辦。

台大醫院新竹分院牙科部口腔顎面外科主任柯惠馨表示，這種「開不了口」的痛，或是台語俗稱的「落下頦」，即醫學上所稱的「顳顎關節症候群」，每個人發生的症狀都不一定，常見的症狀包括張口閉口有異聲、張口疼痛、咀嚼時顏面疼痛等，多數是現代人生活忙碌緊張，壓力大且睡眠品質不好引起，若是民眾有類似症狀，請儘早就醫，避免症狀惡化。

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