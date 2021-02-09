　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

▲台中母女喝下青草茶後癱軟倒地，警方全力偵辦是否涉及不法。（圖／民眾提供）

▲台中母女喝下青草茶後癱軟倒地，警方全力偵辦是否涉及不法。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／南投報導

台中市21歲妙齡女子「落下頦」，即醫學上的「顳顎關節症候群」，日前和母親到南投市一家推拿整復所治療，過程中不但被整復所的許姓男子強迫購買不明藥丸，當下喝了青草藥後，母女倆一度癱軟倒地，所幸女兒趕緊撥打119求救，否則後果不堪設想，南投警方在有性侵前科的許男住處，發現有安眠藥等藥物，將進一步化驗2人血液，並依違反醫師法送辦許男。

母女2人分別為50歲、21歲，女兒因為下巴疼痛，牙齒難以咬合，到診所看診發現是罹患顳顎關節炎，雖已在大醫院掛號，但要看診得等上1個月，女兒於是聽從朋友建議，前往南投市許男開設的推拿整復所治療。

21歲女兒推拿治療期間，被許男要求購買不明黑色藥丸回家服用，前幾天再到整復所推拿時，許男竟然還強迫母女倆喝下青草茶，會有助病情，2人原本不從，但在許男步步進逼下喝掉，不久，2人便出現暈眩，母親甚至癱軟在地，女兒驚覺不對勁，趕緊撥打119送醫。

南投醫院表示，母親症狀較為嚴重，留院觀察，女兒已先回家休息。

南投警方獲報後前往許男住處，查扣青草茶、黑色藥丸和安眠藥等藥物，後續將化驗青草茶與安眠藥有無迷藥成分，萬一摻入毒品，可依刑法191條，處7年以下有期徒刑，至於製造、販售黑色藥丸，以及無照從事醫療行為，分別依違反藥事法、醫師法送辦。

台大醫院新竹分院牙科部口腔顎面外科主任柯惠馨表示，這種「開不了口」的痛，或是台語俗稱的「落下頦」，即醫學上所稱的「顳顎關節症候群」，每個人發生的症狀都不一定，常見的症狀包括張口閉口有異聲、張口疼痛、咀嚼時顏面疼痛等，多數是現代人生活忙碌緊張，壓力大且睡眠品質不好引起，若是民眾有類似症狀，請儘早就醫，避免症狀惡化。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
樂透過新年開獎倒數！　4星座偏財運旺到發
古拉月薪僅6k怒告公司　「在不瘋狂」負責人妻下場慘了
護理師大姑「五度陰性」　申請外出奔喪確診
禁令解除！陳時中：明起北北桃醫院開放探病
快訊／本土+1！照顧死亡案907確診　1家7口全染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

嘉大副教授升等沒過！發文控：系主任霸凌　校慶發手冊抗議

古拉退團怒曝月薪僅6k！控公司逃漏稅…「在不瘋狂」負責人妻遭起訴

偷走路邊老舊機車　大叔「騎車抽菸+抹布蓋車牌」露餡

獨／5富少性侵女神學霸背景曝！出身貴族學校　從小接受品格教導

大園福海宮遷廟爭議擺不平　委員抱輔信王公神尊到法院提告

傳播妹也需要尊重！她陪聊天慘遭「摸不停」　男友拔刀色男嚇破膽

妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

變態醫竟是性騷慣犯！電車痴漢下跪求饒　隔天凍未條北捷再襲胸　

委辦汽車貸款「不付服務費」！鴨霸男撂2人毆債主　衝撞警網還想逃

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

嘉大副教授升等沒過！發文控：系主任霸凌　校慶發手冊抗議

古拉退團怒曝月薪僅6k！控公司逃漏稅…「在不瘋狂」負責人妻遭起訴

偷走路邊老舊機車　大叔「騎車抽菸+抹布蓋車牌」露餡

獨／5富少性侵女神學霸背景曝！出身貴族學校　從小接受品格教導

大園福海宮遷廟爭議擺不平　委員抱輔信王公神尊到法院提告

傳播妹也需要尊重！她陪聊天慘遭「摸不停」　男友拔刀色男嚇破膽

妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

變態醫竟是性騷慣犯！電車痴漢下跪求饒　隔天凍未條北捷再襲胸　

委辦汽車貸款「不付服務費」！鴨霸男撂2人毆債主　衝撞警網還想逃

年度回顧「各國防疫比較」　陳時中提「台灣成功防疫」：不是越嚴越好

疫苗非唯一解套！陳時中：法國防疫嚴格指標下降抵銷疫苗效力

北市19景點「旅遊警示燈」10日上線　「人潮擁擠」紅燈標準曝光

習近平傾向武統台灣！　澳洲前總理陸克文：忽略3關鍵因素

陸企年終曝光！騰訊「每人100股」27萬進袋　陌陌員工人人有iPhone

世界最小水滴！科學家發現由「21個水分子」構成...才具水的特性

【廣編】加速投資方案驚見「國際級石材大廠」　維閣實業成立「名緯建材」深耕台灣

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

護理師一家7口全染疫！一圖秒懂部桃群聚個案關係

中石化精細化工廠預計投資60億元　特化領域轉型突圍

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

高雄嬤騎車從巷口衝出...慘遭聯結車輾斃　

暴衝撞全聯！婦人稱頭暈誤踩油門　酒測值曝光

獨／遭瑋哥控封殺　酷炫：對他只有感謝

台南女惡整攤商　訂4300元炸物、甜粿棄單

霸凌男遭私刑！母無奈：見他斷手才知犯案

5富少灌醉女神集體性侵！嗨喊：像吃buffet

更多熱門

相關新聞

肩痛妹求診！中醫師逼脫光「雙奶推拿20mins」

肩痛妹求診！中醫師逼脫光「雙奶推拿20mins」

馬來西亞柔佛州古來縣一名女子因肩膀痠痛到中醫診所就診，而男性中醫師卻在進入診療室後，要求女子脫去衣物並兩度「推拿」胸部，治療過程中毫無第三者在場，讓女子覺得被性騷擾，遂在家人陪同之下，報警處理。

人妻遭密醫脫衣揉奶　丈夫怒告強制猥褻

人妻遭密醫脫衣揉奶　丈夫怒告強制猥褻

妻遭襲胸哭回家！他爆氣衝診所對質　密醫坦白到讓人害怕

妻遭襲胸哭回家！他爆氣衝診所對質　密醫坦白到讓人害怕

五股豪宅密醫直擊！她看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

五股豪宅密醫直擊！她看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

裝潢工針灸治胸悶　她挨6針肺塌亡

裝潢工針灸治胸悶　她挨6針肺塌亡

關鍵字：

推拿密醫青草茶

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

翁立友又被控性騷擾！

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

起範「為了守護SJ拒上綜藝」　原因曝光引讚嘆

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面