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人間條件1-6免費看時間表公開！吳念真回饋暖爆　網嗨翻：一次收集

▲▼因應疫情，6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲專頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集。（圖／綠光劇團）

▲綠光劇團 6/21起每晚播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集，免費線上看。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團受疫情影響演出相繼取消，吳念真擔心演員和工作人員生計受影響，日前開口求觀眾加入「雨天撐傘」支持；而為了答謝粉絲，也特別談版權在6/21起推出《人間條件》全系列免費線上看，劇團今（19）日也公開1到6集的劇名、日期時間表，提醒大家「記得設鬧鐘」，網友也紛紛留言「已設提醒」、「太期待了！」、「看起來！！！」、「一次收集！」

▲▼吳念真出席綠光劇團線上記者會。（圖／綠光劇團提供）

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▲吳念真日前在線上記者會公開《人間條件》播出資訊，並允諾會「親自謝幕」。（圖／綠光劇團提供）

綠光劇團原計劃在北中南巡迴音樂劇《結婚！結昏?辦桌》，不過受到疫情影響，連續取消6月、7月在台中及高雄的演出，粗估損失達千萬。吳念真日前在線上記者會提到，表演前長達4個月，所有人都在準備前置作業，如今戲沒辦法演，演員、工作人員也沒了收入，就他所知，「現在很多人都去送UberEats了」。

吳念真坦承，活到這把年紀，自己的團隊要接受大家的幫忙，多少也感到很丟臉；但因為擔心劇團年輕人生活受影響，所以還是開口求觀眾，若行有餘力可以透過「雨天，我們撐傘」計畫，將退票款項轉為捐款，支持劇團可以再往前走。

▲吳念真錄影片拜託觀眾支持「雨天撐傘」。（圖／綠光劇團提供）

而為了答謝觀眾，綠光劇團也推出了「線上陪伴計畫」，讓喜歡藝術的朋友能夠在家裡接觸藝文表演，吳念真也特地去談版權，6/21起每晚7點30分在綠光劇團Facebook粉絲專頁，播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集，每集上架後會停留48小時讓所有人免費收看，而他也承諾會在每集播出後，「我會親自出來謝幕」。

羅北安也笑說，能穿睡衣、內褲在家裡看《人間條件》的機會很難得，這是劇團目前能為大眾所做的事，希望陪伴大眾一起挺過這段時期。

綠光劇團今也在粉絲團公布《人間條件》1-6集線上看的劇名、日期時間表，提醒大家設鬧鐘，粉絲看了也紛紛按讚留言，「謝謝導演，超期待！」、「太期待了！！！」、「看起來！！！」、「我覺得應該會擠爆……不管啦！還是要跟上！」、「下週最期待的事！」、「板凳已經搬好了」、「一到六集一次收集，超嗨！」、「記得要準備衛生紙、記得邀請家中長輩一同觀看」。

▲▼因應疫情，6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲專頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集。（圖／綠光劇團）

▲6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲專頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集。（圖／綠光劇團）

演出資訊：

6/21(一) 19:30《人間條件一 滿足心中缺憾的幸福快感》

6/22(二) 19:30《人間條件二 她與她生命中的男人們》

6/23(三) 19:30《人間條件三 台北上午零時》

6/24(四) 19:30《人間條件四 一樣的月光》

6/25(五) 19:30《人間條件五 男性本是漂泊心情》

6/26(六) 19:30《人間條件六 未來的主人翁》

6/21起每晚7點30分在綠光劇團Facebook粉絲專頁播出，每集上架後會停留48小時。

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