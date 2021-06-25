飛廈門航班台灣輸出+8最多！莊人祥：2人在台無確診紀錄

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

根據廈門市衛健委通報，立榮航空6月16日從台北松山機場飛往廈門的B7511航班，累計至今已有８人確診，其中一人是無症狀，可說是台灣輸出確診個案最多的一架航班，對此指揮中心回應了。

指揮中心發言人莊人祥表示，原本前天廈門通報是有6位，後來整理後確認共8位乘客確診，其中有6位是之前的確診個案，在台灣曾經確診病經過隔離治療後康復出院，在到廈門前也曾經過採檢，檢驗陰性後才搭機到廈門，另外兩位當中，其中一位是同住友人確診，目前也已在居家隔離當中了，另外一位在台灣沒有確診紀錄；莊人祥表示，在廈門驗出陽性之後都有後續追蹤，指揮中心都有針對這些確診者的接觸者進行採檢，其中有6位同住接觸者目前採檢都是陰性，莊人祥強調，「目前看起來曾在台灣確診的6位都是經過住院隔離才出去的，應該沒有感染性」。

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大陸不斷揪出來自台灣的新冠確診者，四川和福建24日都分別通報，發現來自台灣的輸入確診患者，包括2例確診病例，無症狀病例2例。由於近期不斷傳出有來自台灣的確診者，大陸網路出現兩岸航線應「熔斷」的呼聲。

根據大陸民航局針對國際客運航班於今年4月28日起實施的新版「熔斷措施」，航空公司同一航線航班，入境大陸後核酸檢測結果為陽性的旅客人數若達到5人，將暫停該公司該航線運行兩周，或限制該航班以不高於40%的客座率運行4周；達到10人，暫停該公司該航線運行4周。

