無症狀確診竟高達90%！　侯友宜曝：40篩檢站找出1100例





▲侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對確診者年齡逐漸下修，恐怕社區中仍存有黑數，新北市長侯友宜25日表示，新北市篩檢量一直全國最多，透過不斷的篩檢，找出隱形的傳播鏈，為此新北市設的40處的社區篩檢站，陽性者90%以上都是無症狀確診，目前已經找到1,100多個，陽性率大概平均是1%。

侯友宜強調，如果不趕快找出來，無症狀確診者在社區的傳播就會大肆地蔓延，市民染疫的機率就會提高，不斷篩檢是新北市一直一來的政策方向，才能夠有效控制疫情。

侯友宜也喊話，積極進行社區的篩檢、企業篩檢、居家篩檢，找出社區中隱藏的黑數，「不怕確診數量高，只怕你不出來篩」。

此外，截至目前新北市迄今已經成立六家集中檢疫中心，提供1,308床可供快篩陽性、輕症及無症狀市民收治入住，截至目前為止，服務超過2,400位市民。

侯友宜上午造訪新店集中檢疫中心，慰問檢疫中心的醫護人員、房務後勤人員，以及維持安全的警察弟兄，並關心入住市民的情況。新店集中檢疫中心是新北市成立的第五家集中檢疫中心，由台北慈濟醫院醫護團隊負責，截至目前已經服務507位市民。相較於其他檢疫中心，該中心擁有較多之家庭房，故入住市民以家庭入住居多，而且兒童少年佔比漸增。

其中，也有不少感人故事天天上演。入住集中檢疫中心的一對姊弟，原本同住母親因病情轉變後送到慈濟醫院，姊弟已達解隔返家標準，但沒家人陪伴下，內心其實忐忑不安；護理師不放心讓姊弟兩人自己搭防疫小巴回家，自願請命隨車陪同，同時也聯繫在家的家人，姊弟知道有護理師陪伴，臉上才露出安心的表情，更在防疫小巴司機安心護送下順利完成返家任務。

住在檢疫中心附近的民眾，知道團隊努力照護需要幫助的市民，更在自家陽台張貼醒目的大字報，為醫護團隊加油打氣。