「欣慰美援250萬劑莫德納」　酈英傑親揭離台前的最後任務

▲外交部長吳釗燮頒授AIT處長酈英傑(Brent Christensen)「特種外交獎章」及副處長谷立言(Raymond Greene)「睦誼外交獎章」。（圖／外交部直播）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮24日頒授美國在台協會（AIT）處長酈英傑特種外交獎章。酈英傑致詞時表示，過去三年來，經歷的一切早已超出他的期望，開心見證美國捐贈250萬劑疫苗，而他離任前另外一項目標，就是看到台美能重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。

酈英傑表示，隨著他離開台灣的日子逐漸接近，不禁再次回想起40多年前，第一次到台灣的光景，當時台灣還未發展成為今天的經濟重鎮與民主成功，但當年他在台灣擔任傳教士，啟發了他日後加入外交行列的熱忱。

酈英傑說，非常幸運，初次以外交人員身份外派，就是回到台灣在AIT擔任簽證官，幾年後他成為國務院台灣協調處處長，隨後接任AIT副處長，到現在擔任處長。

酈英傑表示，當中每一項職務，都讓他有機會近身觀察美台關係持續的進展，2019年時慶祝了《台灣關係法》40週年，他有機會能回顧過去40年來，他與台灣的不解之緣，「當年剛踏入外交行列時，我從沒想過會有機會一再回到這裡，但我其實很感謝緣分，將我一次又一次帶回台灣。」

對於擔任AIT處長，酈英傑指出，其實是他夢寐以求的工作，過去三年來，經歷的一切，早已經在各個層面超出他的期望，剛抵台履新接任AIT處長一職時，他向大家宣布的四個優先目標，又叫作「四個增進」，就是增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

酈英傑說，對他來說，這些都是美台夥伴關係中最至關重要的領域，而他很高興過去三年多來，我們在每項領域都取得了長足的進展。 對於美國上週捐贈台灣250萬劑疫苗，酈英傑表示，在美國經歷疫情最嚴峻的黑暗時刻，台灣慷慨馳援，捐贈美國數百萬個口罩及其他醫療物資，很欣慰美國能在台灣迫切需要之時投桃報李，回報台灣的慷慨之舉。

最後，酈英傑透露，他離任前的另外一項目標，就是希望看到美台能夠重啟貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，「我很高興TIFA對話不久後即將展開復談。」

酈英傑說，他感謝AIT所有同仁所做出的許多卓越貢獻，尤其要謝謝谷立言副處長的功勞與付出，他不僅對台灣知之甚深，在堅定推進美台關係上更是不遺餘力。

此外，酈英傑也感謝吳釗燮，「多虧了吳部長透徹的洞見、創意及源源不絕的活力，我們才得以成就今天這一切」，他指出，吳釗燮在台灣政府中擔任過許多要職，外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長、駐美國台北經濟文化代表處代表、和民主進步黨秘書長，不論在哪個職位上，都努力追求強化美台關係，且成績斐然。

酈英傑說，他要特別向吳釗燮與他的團隊致敬，感謝大家在深化美台關係上的出色表現，「你的的確確，就是我最好的夥伴，感謝你在我擔任美國在台協會處長任內，給我堅定不移的支持跟友誼」。