還原柯文哲預告「紙包不住火」電話　高嘉瑜傻眼：男人的話不能信

▲高嘉瑜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

一向被視為「友柯派」的民進黨立委高嘉瑜被台北市長柯文哲爆料關說疫苗，兩人關係已不如以往。而柯文哲，事後在記者會表示，早致電跟她說否則會「紙包不住火」，與其讓人擠牙膏，不如直接說出來。不過，高嘉瑜22日於政論節目上還原那通致電內容，讓她直呼「男人的話都不能相信」。

高嘉瑜22日在政論節目《新聞面對面》表示，柯文哲在公布特權疫苗懲處名單說就先打電話預告內容，提及有中央民代，當時高嘉瑜就反問，北市衛生局給疫苗是民代要就有嗎？這邏輯跟標準在哪？原則是什麼？衛生局應該自己說清楚，不是全部推給民代，並直接告訴柯文哲「你這報告有問題」。

柯文哲還告訴高嘉瑜，「妳不用擔心，我不會害妳，都妳在害我」，高嘉瑜說，柯文哲也告訴她，「中央民代，我不會提妳的名字，我會模糊帶過」；未料，下一秒就聽到柯文哲在記者會上說「高嘉瑜」。讓高嘉瑜在節目中直呼，「當時我也是傻眼，想說男人的話都不能相信」。

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