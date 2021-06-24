　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打工族爽領1萬補助！社畜傻眼「正職活該被提款」嗆：直接普發

▲▼勞動部 勞工保險局 台北辦事處 勞工紓困貸款申請諮詢(排隊者並非全是要申請貸款的人)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部勞保局門口有許多民眾來諮詢勞工紓困貸款申請。（示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

因應三級警戒延長至7月12日，行政院24日公布了紓困4.0精進方案，除了原先就有的自營作業者及無一定雇主勞工補貼、勞工紓困貸款外，這次也把「部分工時勞工」也就是所謂的打工時薪族納入，發放1萬元生活補貼，受惠人數共41萬人。不過有不少網友感到不平，認為中產階級仍看得到吃不到，直呼「正職活該被提款」、「月薪單身上班族做錯什麼了」，還有人建議「普發就好，搞一堆有的沒的」。

▲▼紓困4.0執行成果與精進作為。（圖／國發會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紓困4.0增加補助部分工時勞工每人一萬元生活補貼。（圖／國發會提供）
紓困4.0精進方案中，勞動部針對部分工時勞工所推出的生活補貼措施，只要是投保級距2萬3100元以下的勞工，在6月28日起上網申請即可領到生活補貼1萬元，預估將有41萬打工族可以拿到，預估將花費42億元。

這讓許多未符合紓困資格的民眾在網路上不滿抗議，「月薪單身上班族就該死 什麼都沒有」、「乖乖上班繳稅領不到的真的跟白癡一樣」、「繳稅又領不到的族群這麼大」、「紓困領不到 稅金年年繳」、「正常勞工只剩貸款」、「打工也紓困，繳稅應該死」、「結果繳稅的人都領不到」、「上班族不如打工仔」、「繳稅的社畜乖乖上班 」、「沒針打沒錢拿，還要每天上下班」。

還有網友建議乾脆直接普發更好，「直接普發一萬就好了」、「不如普發」、「要這樣亂搞乾脆普發就好了」、「你就乾脆全發算了，繳稅的都智障嗎？」。

▲許多未符紓困資格的網友大吐苦水，呼籲乾脆普發比較好。（圖／翻攝自PTT）

▲▼許多未符紓困資格的網友大吐苦水，呼籲乾脆普發比較好。（圖／翻攝自PTT）

▲許多未符紓困資格的網友大吐苦水，呼籲乾脆普發比較好。（圖／翻攝自PTT）
 

ET快訊
北農風暴！台中7大果菜市場快篩2124人　結果出爐
快訊／嬤午睡遭菜刀斷喉慘死　逆孫電話自首
紓困4.0再擴大放寬　三大方案申請、條件一次看
居檢算錯1天　新北長腿女大生現身繳清20萬
終結18年歷史！　東京超人氣景點將結束營業
足跡公布！15歲確診個案「自駕南下」　鄉民驚呆了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超狂遠距期末考！學生收老師「驚喜大禮包」傻眼...網跪求：想要

820萬人+1095萬戶受惠！紓困大加碼「9張圖看懂」　打工族可領1萬

中興大學問教授施打疫苗意願　要求「三思後行、不挑廠牌」簽切結

阻斷北農風暴！台中7大果菜市場2天快篩2124人結果出爐

他大讚好市多「兩個筆筒」防疫！網狂喊+1...拉麥當勞、家樂福參戰　

因疫情遠距！她收到男友「生日驚喜包」...網一看卻掀戰

「AZ疫苗副作用」怎麼應變　一張圖表清楚又易懂

南投又2長輩接種AZ後猝死！有心臟病、糖尿病　首批8孕婦打莫德納

世新大學世新廣播電臺KISS活力星球　帶你探索宇宙無窮

打工族爽領1萬補助！社畜傻眼「正職活該被提款」嗆：直接普發

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

超狂遠距期末考！學生收老師「驚喜大禮包」傻眼...網跪求：想要

820萬人+1095萬戶受惠！紓困大加碼「9張圖看懂」　打工族可領1萬

中興大學問教授施打疫苗意願　要求「三思後行、不挑廠牌」簽切結

阻斷北農風暴！台中7大果菜市場2天快篩2124人結果出爐

他大讚好市多「兩個筆筒」防疫！網狂喊+1...拉麥當勞、家樂福參戰　

因疫情遠距！她收到男友「生日驚喜包」...網一看卻掀戰

「AZ疫苗副作用」怎麼應變　一張圖表清楚又易懂

南投又2長輩接種AZ後猝死！有心臟病、糖尿病　首批8孕婦打莫德納

世新大學世新廣播電臺KISS活力星球　帶你探索宇宙無窮

打工族爽領1萬補助！社畜傻眼「正職活該被提款」嗆：直接普發

一次降租3個月！佛心里長夫妻「主動砍3成」　按摩女好感動

不吃鹽≠健康！2族群注意　醫示警「吃太淡」4慘況：嚴重恐致命

疫後必訪／桃園全新「純白文創建築」7／13試營運！29進駐品牌搶先看

北農「一天」爆群聚？　蔡壁如開炮指揮中心甩鍋：陳時中你羞不羞

超狂遠距期末考！學生收老師「驚喜大禮包」傻眼...網跪求：想要

大林外海油管破裂汙染小琉球　中油：最大誠意承擔責任　

美女主播接種莫德納疫苗！　網一看驚呼「有喜訊」尪留言露餡

基隆國民黨議會黨團、謝國樑聯合聲明：鄰長應納入疫苗接種對象

28架軍機台海演訓　陸國防部：維護主權必要行動「台獨意味戰爭」

超前部署關懷據點　邱奕勝：志工和會務人員也應優先接種

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光！

交往3年當聖人！婚後才知「老公蝌蚪GG」

即／沒擺攤到處玩　南投2確診男7天連住台中4家飯店

台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授曝原因

快訊／中華電信光世代傳「大規模斷網」　上萬人哀號

三級警戒延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

仙氣OL打疫苗「2顆大肉包」吸睛　轉頭正面照曝光

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

更多熱門

相關新聞

家用新冠病毒檢試劑開賣　檢測陽性須再PCR確認

家用新冠病毒檢試劑開賣　檢測陽性須再PCR確認

衛生福利部食品藥物管理署開放家用新型冠狀病毒檢驗試劑供民眾自行購買，現階段已有4款專案核准進口及1款專案核准製造的快篩試劑可供選購。台東縣衛生局呼籲民眾可自行至藥局或合法商家購買，並提醒，若居家快篩呈陽性，務必要到社區採檢站或醫療院所再做PCR檢測確認。

台中7大果菜市場2天快篩2124人　全陰性鬆口氣

台中7大果菜市場2天快篩2124人　全陰性鬆口氣

東京疫情現反彈　第5波恐東奧期間來襲

東京疫情現反彈　第5波恐東奧期間來襲

聯亞股價暴漲「飆破200元」　金管會證期局：依制度查核

聯亞股價暴漲「飆破200元」　金管會證期局：依制度查核

「AZ疫苗副作用」怎麼應變　看這張圖表

「AZ疫苗副作用」怎麼應變　看這張圖表

關鍵字：

補助紓困新冠肺炎新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

90噸打樁機倒塌畫面曝！億萬富豪和女兒被當場壓爛慘死

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面