打工族爽領1萬補助！社畜傻眼「正職活該被提款」嗆：直接普發

▲勞動部勞保局門口有許多民眾來諮詢勞工紓困貸款申請。（示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

因應三級警戒延長至7月12日，行政院24日公布了紓困4.0精進方案，除了原先就有的自營作業者及無一定雇主勞工補貼、勞工紓困貸款外，這次也把「部分工時勞工」也就是所謂的打工時薪族納入，發放1萬元生活補貼，受惠人數共41萬人。不過有不少網友感到不平，認為中產階級仍看得到吃不到，直呼「正職活該被提款」、「月薪單身上班族做錯什麼了」，還有人建議「普發就好，搞一堆有的沒的」。

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▲紓困4.0增加補助部分工時勞工每人一萬元生活補貼。（圖／國發會提供）



紓困4.0精進方案中，勞動部針對部分工時勞工所推出的生活補貼措施，只要是投保級距2萬3100元以下的勞工，在6月28日起上網申請即可領到生活補貼1萬元，預估將有41萬打工族可以拿到，預估將花費42億元。

這讓許多未符合紓困資格的民眾在網路上不滿抗議，「月薪單身上班族就該死 什麼都沒有」、「乖乖上班繳稅領不到的真的跟白癡一樣」、「繳稅又領不到的族群這麼大」、「紓困領不到 稅金年年繳」、「正常勞工只剩貸款」、「打工也紓困，繳稅應該死」、「結果繳稅的人都領不到」、「上班族不如打工仔」、「繳稅的社畜乖乖上班 」、「沒針打沒錢拿，還要每天上下班」。

還有網友建議乾脆直接普發更好，「直接普發一萬就好了」、「不如普發」、「要這樣亂搞乾脆普發就好了」、「你就乾脆全發算了，繳稅的都智障嗎？」。

▲▼許多未符紓困資格的網友大吐苦水，呼籲乾脆普發比較好。（圖／翻攝自PTT）



