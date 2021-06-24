快訊／單日增6死　90多歲男「PCR陰轉陽」住院1個月往生

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。死亡個案中，有一名90多歲男性是PCR陰轉陽，先前接觸過其他確診者，5/10因其他原因住院，5/18確診，一個月後不幸往生。

指揮中心表示，今日新增之129例本土病例，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為臺北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

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▲0624確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）

新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月22日累計公布12,958位確診個案中，已有9,288人解除隔離，解隔離人數達確診人數71.7%。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。