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別以為她們好欺負！最惹不起的「5大星座女」

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）
▲生起氣來超可怕的星座女。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

誰說女生一定溫柔好欺負？別以為她們外表看起來柔弱、好說話，生起氣來，可是比誰都還凶，據《星座好朋友》網站指出，這五大星座女生，平常溫柔起來讓人受不，但如果真的惹毛她們，皮可得繃緊了！

TOP5 獅子女

獅子座女生，自信又強勢，平常看似不拘小節，其實心思非常縝密、佔有慾強，感情中絕對無法容忍小三的出現，只要有人敢動她們心愛的人歪腦筋，她們保證會坦蕩蕩正面迎擊，就算是遇到不講理的人，也會毫不畏懼挺身而出，膽識絕對超乎一般人能想像。

TOP4魔羯女

魔羯座的女生，平時看起來不食人間煙火，無論面對什麼事總是夠雲淡風輕，但她們正式臥虎藏龍的一群人，一向沉著又冷靜的觀察著，能輕易揪出小三，卻不會隨便貿然行動，先是慢慢策劃，等一切都準備好後，再找適合的時機，帥氣又華麗的狠狠給予致命一擊，讓對方一次性的摔得粉身碎骨。

TOP3 水瓶女

水瓶座女生平時看起來隨和又好相處，但是，千萬不要以為她們真的什麼都不在乎，如果有人隨意侵犯了她們的領地，水瓶座女生可是會板起臉嚴肅面對，聰明的她們腦袋動很快，無論是小三或是流氓，她們有的是辦法整到你哭著求饒。

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TOP2 天蠍女

說到惹不起的人當然不能忘了天蠍女，平常都她們，習慣默默觀察著一切，心思細膩、警覺心也很高，一旦發現有人動自己另一半歪腦筋，保證她們絕對會連夜把你斬草除根，而且不計一切代價，對於那些想要傷害自己的人，天蠍座女生絕對不會手下留情，甚至會大動作的殺雞儆猴，讓其他想靠近的人嚇到腿軟。

TOP1 牡羊女

別看牡羊座女生平時大大喇喇的樣子，在她們可愛又陽光的外表底下，可是藏著滿腔的熱血和勇敢，即使感情被小三入侵，她們也不會輕易的低頭認輸，反而會把自己精心打扮一番，用最強大、完美的氣勢壓過對方。

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