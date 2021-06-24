億萬富豪接愛女回家！「90噸打樁機掉落砸中」2人被壓爛慘死

▲90噸重打樁機倒塌壓死兩人。（圖／翻攝自新浪財經）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一科技大企激智科技6月23日晚間發布公告稱，公司第三屆監事會監事趙慶，因意外事故於6月22日不幸去世。實際上，關於趙慶去世的消息，已發酵持續1天。此前，他的好友就證實了死訊，「趙慶帶著剛從加拿大畢業回國，完成在上海嘉興隔離21天的寶貝閨女，一起去了天堂。」

據《新浪財經》報導，6月22日上午，寧波市鄞州區東部新城芳草路和會展路交叉口一工地外，一重達90噸重的打樁機離奇倒塌，導致一輛黑色小車被壓，車內2人送醫搶救無效死亡。死者為一對父女，男子正是趙慶，而另一名死者是其女兒。

網傳監視器畫面顯示，一輛黑色小車在正常行駛時，被旁邊突然倒落的打樁機正巧砸中，汽車隨後變形凹陷。

實際上，事件發生後，寧波市青年創業創新協會便通過官微發文悼念，「寧波市青年創業創新協會（寧波創業聯盟）常務副會長、甬港現代集團的董事長趙慶因意外車禍事故，經搶救無效已不幸離世。」

▲死者為億萬富翁。（圖／翻攝自新浪財經）

激智科技年報顯示，趙慶出生於1969年，剛剛52歲，生前任激智科技監事（終止日期應為2022年6月26日）、甬港現代工程有限公司總經理，寧波甬港現代投資控股集團有限公司經理、寧波高新區甬港現代創業服務有限公司經理、寧波奉化區鳳麓企業孵化器有限公司經理、寧波高新區甬港現代供應鏈有限公司經理等職位。

在天眼查App上，關於趙慶的簡介十分簡短，僅寫著寧波甬港現代科技園主任、甬港無咖天使投資基金發起人，並附上一張戴著眼鏡的照片。其名下共有26家公司，注冊資本多在百萬乃至千萬（人民幣，下同）級別，涉及科技、工程、投資、管理咨詢等諸多方面。

其中，寧波甬港現代投資控股集團有限公司成立於2011年，注冊資本高達1.19億元，主要從事房地產開發、資產投資、建築材料、物業管理等業務，趙慶持有公司10%股份，並任經理一職，而執行董事趙紅則持有90%股份。

此外，趙慶還是寧波坤鼎股權投資合夥企業（有限合夥）的股東。該公司成立於2011年，注冊資本同樣高達1.07億元，主要從事股權投資業務（未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務），趙慶持有1.8715%股份，認繳出資額為200萬元。