牛津大學連4年認證！　ETtoday是台灣網媒「使用率+信任度」雙料第一

▲根據牛津大學「路透社研究所」公布2021數位新聞報告,如果不含入口網站Yahoo!新聞,《ETtoday新聞雲》是台灣網路媒體使用率第一。(圖/翻攝Reuters Institute Digital News Report 2021)

記者吳美依/綜合報導

英國牛津大學「路透社研究所」公布2021年數位新聞報告(Reuters Institute Digital News Report 2021)指出,在台灣受訪者中,《ETtoday新聞雲》為網路新聞媒體使用率第一名,信任度排名也在網路媒體界排名第一,領先聯合報、自由時報以及蘋果新聞網。

路透社新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)委託牛津大學、英國市調公司YouGov進行數據分析,研究各國新聞市場消費概況,於今(2021)年1月底、2月初透過線上問卷進行,調查範圍橫跨46國,受訪者多達9萬2372人。

根據報告,在台灣網路媒體品牌的每周線上線下觸及率中,排除入口網站Yahoo!新聞的39%觸及率,原生網路媒體《ETtoday新聞雲》以38%觸及率排名第一,連續第4年蟬聯網路媒體的寶座。

接下來排名依序為Line News、TVBS新聞網、東森新聞、三立新聞網、蘋果新聞網、中天新聞、聯合新聞網、自由時報電子報、商業周刊、中視新聞、天下雜誌、鉅亨網、風傳媒以及台視新聞。

▲台灣民眾對於媒體的信任度顯著上升達到31%,《ETtoday新聞雲》位居第六,也是網路媒體界排名第一。(圖/翻攝Reuters Institute Digital News Report 2021)



在台灣媒體品牌信任度方面,《ETtoday新聞雲》排名第六,而第一至五名依序為公視、商業周刊、天下雜誌、TVBS新聞台和經濟日報。第七名開始依序為聯合報、台視新聞、中視新聞、自由時報、民視新聞、蘋果日報、中央社、三立新聞與風傳媒。

報告指出,台灣媒體信任度以往較低,但可能因為在疫情期間扮演傳遞公衛資訊的角色,因此今年數值顯著上升7個百分點,達到31%。但是,除了公視、商業周刊和天下雜誌以外,其他新聞品牌的信任度大致呈現兩極分化局面。

台灣民眾願意付費閱讀網路新聞的比例為14%,但過去一年內,所有形式的新聞消費都呈下降趨勢,包括電視、報紙、網路媒體和社交媒體,其中,報紙消費在過去5年已減少一半。

台灣民眾經常透過訊息與社群媒體分享新聞資訊,最常使用管道包括Line(47%),臉書(41%)以及YouTube(38%),但皆呈現微幅下滑;2017年至2021年觀看新聞的管道也有所變化,網路從88%降至81%,社群媒體從57%略跌至54%,電視和平面媒體都呈現大幅下降,分別跌至59%和19%。

