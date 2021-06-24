台南水庫持續進水　曾文等4水庫總蓄水量朝4億萬噸邁進

▲台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量達3億7096萬噸，預計水庫仍會持績進水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，24日上午7時止，南化水庫蓄水量達9185萬噸，達滿水位，曾文水庫蓄水量21108萬噸，比23日19712萬噸，多1396萬噸，台南4座水庫總蓄水量達3億7096萬噸，未來幾天水庫仍會持續進大，朝4億萬噸大關邁進。

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2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6月24日上午7時止，曾文水庫蓄水量為21108萬噸（蓄水率約41.4％），南化水庫蓄水量為9185萬噸（蓄水率約100％）已滿水位自然溢流，再加上烏山頭水庫5780萬噸（蓄水量73.5％）、白河水庫1024萬噸（蓄水量87.2％），4座水庫合計蓄水量3億7096萬噸，水情有明顯改善，並朝4億萬噸大關邁進。

台南市水情雖因近期的梅雨鋒面挹注已漸紓緩，但黃偉哲市長仍籲請市民朋友面對極端氣候，仍需持續撙節用水，養成日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

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