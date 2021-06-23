工程師為她離婚、賣祖產　警查失蹤案揭「1女尬7男」內幕

圖文／鏡週刊

一名嫁過來台灣的外籍配偶離奇失蹤，背後竟藏有驚人的真相！一名退休刑警在電視節目中分享一起2011年的澎湖命案，一名越南阮姓女子嫁來台灣，生了一對兒女後就離婚，後來到卡拉OK上班賺取生活費，結交不少恩客。不料，有一天阮女突然失蹤，一週都不見人影，姊妹淘便起疑「這個人會不會被殺死了」，由於阮女遠在越南的母親不住台灣，加上兒女年幼，沒人替她報案，直到一段時間後，才有目擊者稱，阮女消失前，被一輛白色轎車載走，警方便開啟調查。

退休刑警高仁和在節目《新聞挖挖哇》表示，阮女案件經調查後發現，她在越南和澎湖買了4棟房子，戶頭還有幾千萬的現金，並且查出阮女生前和一名已婚的劉姓警官密切往來，男方甚至還為了阮女跟老婆離婚，警方便請該名劉警到案說明，劉警支支吾吾地說「這個女生（阮女）已經離開了」，但經調查阮女根本沒有購買機票或船票的紀錄。

阮女的案件越查越複雜，更令調查員警訝異的是，阮女竟同時和7名男子交往，高仁和表示「這7個裡面包括士農工商，各個階層的人都有」，並提到在這風花雪月的場所，阮女靠著高超的交際手腕攬了不少恩客。而在這7人名單中，又查到其中有一個才是阮女真正的男朋友，還跟劉警住在同一棟大樓，「那個警官（劉警）住樓上，男朋友住樓下」。

高仁和透露，阮女這名「男朋友」是電信公司的高姓工程師，而且是個很老實、很樸實的人，「但是他臨老入花叢，沒死也半條命，他也為了阮女跟老婆離婚」。調查警方發現，阮女失蹤當天，搭上一台白色轎車離去，駕駛正好就是高男，便通知高男到案說明，高男承認當天的確有開車載阮女，但強調載阮女回家後，就不知道後來發生什麼事。

不過，警方在高男身上發現眾多疑點，決定到法院申請拘票的那一天，高男突然認罪，「我為了她跟我老婆離婚，把我的祖產賣掉了，買了一棟房子給她，現金也給她，她居然還給我交了一個警察的男朋友」，因不滿阮女劈腿而痛下殺手。認罪的高男供出埋藏屍體的地點，由於事隔多日、澎湖又正值夏天炎熱，挖出來時屍體完全變形，最後請阮女的子女比對DNA才順利確認身分。



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