快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄7人染疫」　恩主公醫院曝沒匡列原因





▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

高雄23日發生家族群聚感染，共7人確診，衛生局判斷，這名罹癌男子在5月24日到28日在新北市三峽恩主公醫院開刀住院，在院內染疫。高雄市長陳其邁指責新北市衛生局疫調不確實，該男子回診三次，皆未被匡列。對此，恩主公醫院院長吳志雄表示，這名高雄案例是在恩主公醫院首名確診者的「隔壁房的隔壁房」，所以沒有被匡列。

吳志雄表示，在5月28日11號病房的患者，於22日住院，當時是發燒住院，PCR陰性，27日發現肺浸潤狀況，二採結果28日出爐為陽性，成為恩主公醫院中第一個確診病患，29日進行疫調匡列。

吳志雄回顧，當時按照CDC的規範「第一圈接觸者」進行匡列，包含接觸15分鐘且沒做好防護的密切接觸者，因此匡列了醫護同仁跟隔壁床的病人；但高雄這位病人是在他「隔壁房的隔壁房」，沒有任何接觸，所以按照CDC當時第一圈進行匡列。

吳志雄強調，該病人是在首位病人確診的前一天出院，也因沒有匡列他，所以新北市衛生局他們就沒有對這個病人做疫調。

恩主公醫院聲明：



有關高雄市政府衛生局於6/23所指全國確診案號14359的60多歲男子在5/24~27日在本院住院，5/24入院時即做PCR檢測為陰性，該個案與本院5/29發生第一案陰轉陽個案為隔壁的隔壁病室，5/29本院第一案發生時，即依疾管署進行相關密切接觸者匡列，案14359當時依據疾管署定義列為風險對象，不屬密切接觸者，不在匡列名單範圍內，此一名單也與衛生主管機關確認後執行。



依據世界衛生組織公告，感染新型冠狀病毒SARS-CoV-2至發病之潛伏期為1至14天，且案14359自5/27出院後至今(23日)已超過21日，期間難以掌握感染源，而本院群聚感染事件匡列也以本院發生後擴大匡列，匡列對象及範圍一切均依照疾管署與衛生主管機關核定執行。