休業攤商「桃苗中彰」趴趴走染疫　回南投老家順風車載友「雙中」

▲南投新增2例新冠肺炎確診者。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今新增2例新冠肺炎確診個案：其中案14356已由中央疫情指揮中心公布，為30歲在台中擺攤營生的埔里鎮男子，因疫情休業後卻在桃園至彰化等多縣市不斷移動旅遊，昨（22）日出現症狀後就醫採檢，今天確診；另一名31歲友人因開車共乘也被傳染、PCR採檢陽性，尚待指揮中心公布，所幸2人長期在外地活動，一回埔里就被衛生局「攔截」就醫，無公共場合足跡。

南投縣政府今天下午3時召開記者會，說明2名確診個案資訊；案14356老家在埔里鎮泰安里，不過主要在台中居住生活，以攤商為業，5月底因疫情影響結束生意，爾後就在桃、竹、苗或彰化等地持續移動。

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南投縣衛生局指出，案14356近日在桃園市活動，出現肌肉痠痛、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉和全身倦怠等症狀，昨日下午就近前往當地醫院看診並PCR採檢後，隨即開車返回埔里，桃園當地醫院晚間發現PCR陽性，立即於7時許通報南投縣衛生局，衛生局待他於9點多返抵家中，直接送往集中檢疫所收治，今日宣布確診。

▲南投新增2例新冠肺炎確診者。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，另名確診男子為案14356同鄉好友，過去也在台中同住，昨晚是搭案14356便車一起回老家而成為接觸者，同時間被衛生局通知前往醫院做PCR採檢、今天凌晨得知為陽性反應，也送往集中檢疫所收治。

縣府衛生局表示，案14356匡列接觸者有11人，包括同住且昨晚同返埔里的友人、桃園市接觸者10人，已通知桃園市衛生局進行後續處置；但原始感染源尚待釐清，曾有公共場所活動史的桃、苗、中、彰等縣市都有可能，局長黃昭郎口氣略帶無奈呼籲，民眾沒事儘量減少外出、遠離群聚。

▲南投明將針對埔里地區民眾設置快篩站。（圖／南投縣政府提供）

黃昭郎強調2人昨返抵埔里時間僅約3小時，並未外出，發病前並無縣內足跡，但仍不敢掉以輕心，明（24）日上午9時將於埔里鎮綜合球場啟動「埔里鎮新冠肺炎社區篩檢站」，提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀、四肢無力等可疑症狀者，可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩接受篩檢，切勿搭乘大眾運輸工具。



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