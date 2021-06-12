不只蔬菜箱！小7推麵包箱、海鮮豬雞肉　超過20款組合線上購

▲7-ELEVEN「i預購」推出超過20款備糧食材箱。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

不只是蔬菜箱！7-ELEVEN將陸續推出手工麵包箱、海鮮水產箱、豬肉雞肉箱、防疫用品等，超過20款備糧食材箱，14日起在「i預購」平台提供線上訂購，可選擇鄰近指定門市取貨的低接觸模式，避免到大賣場或市場採購群聚。

▲7-ELEVEN與中部頂級日系連鎖超市「裕毛屋」合作，推出多款食材箱。（圖／業者提供）

7-ELEVEN獨家推出超過20款不同種類組合的「蔬果箱」、「懶人包」、「防疫箱」，除了有當季蔬果箱，也將於6月14日起與中部頂級日系連鎖超市「裕毛屋」合作，推出適合小家庭的4款豪華組合箱，價位在599元-1980元間。

▲還包括「天然手工麵包箱」。（圖／業者提供）

其中最具特色的是「天然手工麵包箱」，採用日本星野天然酵母47小時自然發酵，多種菌種造就豐富香氣及層次口感，100%純天然並以高溫急速冷凍，讓美味不流失。另一款「海鮮水產箱」採急速冷凍、保持食物鮮美風味，含多種魚類、甚至是整尾的蒲燒鰻，加上裕毛屋堅持天然無添加手工花枝丸與天婦羅，相當澎湃。

▲▼還有「海鮮水產箱」、台灣履歷豬雞鮮食箱」。（圖／業者提供）

而「台灣履歷豬雞鮮食箱」、「健康蔬菜箱」採用具產銷履歷肉品和蔬菜，全程低溫新鮮配送至門市。6月16日也將推出「老四川麻辣火鍋綜合組懶人包」，讓民眾在家也能輕鬆享用巴蜀麻辣燙的好滋味。

▲7-ELEVEN「i預購」推出超過20款備糧食材箱，網路線上就可訂購。（圖／業者提供）



另外在平台不僅販售口罩、手套、防疫護鏡、防護面罩、乾洗手⋯等商品，更引進「次氯酸水製造機」，只要加入水跟鹽後，短短10分鐘就可自製消毒液；後續將陸續推出多款防疫小家電，包括「隨身紫外線滅菌消毒包/消毒盒」，尺寸輕巧方便攜帶，60秒就能消毒殺菌，同時能讓手機殺菌兼具充電功能，連AirPods、手錶、鑰匙都能放進去消毒，一機多用。

消費者甚至可打造居家健身房，飛輪健身車、仰臥起坐輔助器、登山攀岩健身機、具血氧偵測功能的「智慧手環」，還有號稱居家防疫神器的「Nintendo Switch主機+健身環組」，也都能買得到。

▲city’super針對2到3人小家庭，推出6至8種品項的A款「防疫履歷蔬菜箱」699元。（圖／業者提供）

►City’super蔬菜箱、米箱

City’super近來也與遠傳friDay購物合作，推出5款不同的防疫蔬菜箱、水果箱、米箱，分別為適合2到3人小家庭的「防疫履歷蔬菜箱」699元，有6至8種品項；另一款「澎派防疫履歷蔬菜箱」888元，擁有多達10到12種新鮮當季蔬果。2款蔬菜箱下訂後，5天內免運宅配到府。

另外也祭出重達5公斤、空運直送來台，限量的「巨無霸西北櫻桃箱」一箱原價4980元，特價3380元。最後2款米箱，分別是「大橋牌CAS越光米新米箱」1KG x 8包，原價1440元，特價999元；還有與日本越光米同等級，嚴選82特級品的台灣米飯界霸主一等米「三光米 CAS 82月光銀飯新米箱」1KG x 6包米，原價1080元，特價799元。

►家樂福有機蔬菜箱

家樂福也找來農委會結合60家農業電商者成立的「台灣農產嘉年華」平台，提供超過3萬項國產精選農產品，於線上購物打造產直送的新鮮「有機蔬菜箱」，有輕鬆煮、澎湃煮等2種選擇，分別內含11項、14項短期葉菜、花果蔬菜、辛香調味料、菇類等蔬菜，下單後約7至25天出貨日且完全免運，提醒會因當季食材不同而有所變動，周日及周一不提供配送。

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