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日藥本舖今開賣「家用快篩試劑」　康是美24日起提供2款可選

▲▼日藥本舖今起開賣「家用快篩試劑」 。（圖／品牌提供）

▲日藥本舖宣布今日起開賣家用版快篩試劑。（圖／公關提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

為對抗疫情擴大採檢量能，加速民眾快篩普及率，食品藥物管理署19日公布核准5款家用快篩試劑，開放民眾自行在家進行快篩，繼便利超商宣布開賣後，藥妝店也跟上腳步。日藥本舖宣布今（23）日起開賣家用版快篩試劑，除備有充足現貨外，還提供會員折扣；而康是美也將於24日起陸續開賣2款快篩試劑，方便民眾在家中自行檢測。

▲▼日藥本舖今起開賣「家用快篩試劑」 。（圖／品牌提供）

▲威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，5入，NT$1700。

連鎖藥妝店日藥本舖稍早宣布今（23）起開賣家用版快篩試劑「威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」，除備有充足的現貨數量外，為避免快速售完也啟動預購機制，不用擔心至門市買不到，也提供會員折扣。門市也提供專業藥師可諮詢，幫助民眾在家也能正確使用快篩試劑自行檢測，降低群聚風險。

▲▼日藥本舖今起開賣「家用快篩試劑」 。（圖／品牌提供）

▲羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，5入，NT$1800。

除了日藥本舖，康是美也為首波居家快篩試劑販售通路之一，引進「福爾威創」和「羅氏」兩款快篩試劑，將於明（24）日起開賣。「福爾威創」將於6／24起在北北基桃地區的康是美門市開賣，售價NT $1700；而「羅氏」則於6／26日起全台康是美陸續開始販售，售價NT $1800。兩款居家試劑皆為5入一盒販售，方便消費者在家中自行檢測。

另一藥妝店屈臣氏則表示預計下週開賣，將會提供包含「羅氏」等2款居家快篩試劑，詳細開賣時間、資訊將再另外公布。

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