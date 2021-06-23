台灣民意基金會／蔡英文聲望43%盛世延續22個月　執政困境降臨

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

本土疫情持續延燒，政府自五月宣布全台進入三級警戒已達1個月，台灣民意基金會23日公布最新民調，總統蔡英文的聲望結果顯示，獲得43％支持、45％不支持。對此，台灣民意基金會指出，蔡英文2019年8月開始長達22個月的盛世，但在2021年6月，她第三次執政困境降臨。

根據台灣民意基金會的最新民調，在是否贊同蔡英文處理國家大事的方式上，結果顯示，8.7%非常贊同，34.5%還算贊同，23.8%不太贊同，20.7% 一點也不贊同，12.3%沒意見、不知道或拒答。

台灣民意基金會指出，在二十歲以 上的台灣人當中，約四成三基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，約四成五不贊 同，不贊同者比贊同者多 1.3 個百分點，這項顯示，蔡英文聲望持續下跌，民意支持度出現重大翻轉，第三次執政困境正式登場。

在趨勢上看，台灣民意基金會指出，蔡英文從2016年5月上任以來，整體聲望走勢，可以看到聲望出現不少高低起伏，其中大致經歷兩次執政順境，兩次困境。

在順境方面，是2016 年 5 月到 2016 年 10 月，台灣民意基金會認為，這是總統蜜月期；另一次，則是2019 年 9 月開始到 2021 年 6 月。至於執政困境，第一次是自 2016 年 11 月開始到 2017 年 8 月 ；第二次則是從 2017 年 11 月開始到 2019 年 7 月。

有關目前蔡英文43.2%的聲望，台灣民意基金會指出，這是自 2019 年 8 月以來最低 的時候，不贊同蔡英文總統處理國家大事方式的人 44.5%，是 2019 年 10 月 以來的最高點。

台灣民意基金會指出，2019年8月開啟，並延續長達22個月的蔡英文太平盛世，已經在2021年6月暫時劃下句點，這也標示她第三次執政困境已經降臨。

本次調查訪問期間是 2021 年 6 月 15-19 日，一連 5 天;以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方 式抽樣;有效樣本 1072 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依 內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布最新民調，總統蔡英文聲望43％。（圖／台灣民意基金會）

