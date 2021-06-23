明明痛苦卻分不了手5大原因　自尊心低落、怕寂寞害慘自己

▲在感情中因對方的種種行為變得非常不快樂，卻還是沒辦法果斷分手，其實和自己的心理狀態有不小的關係。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

近來全台因為新冠肺炎疫情仍處於三級警戒中，為了避免群聚感染，大家減少外出，許多人只能透過電話、訊息及視訊和戀人維繫感情，當兩人約會相見時間變少，代表著一個人獨處的時間變多，此時正是檢視關係的好時機。國外網站《Bright Side》文章中，根據心理治療師說法，列舉出長期深陷在有害和不健康關係中的人們其背後的心理原因，一起來看看自己在關係裡是否也中了「毒」。

1、害怕孤獨

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《Bright Side》文章表示有研究指出，出自對「孤獨的恐懼」會讓人們不敢離開另一半，而寧願待在一段具破壞力、傷人又傷己的關係中。這是因為社會觀感普遍認為「單身」、「孤獨」是較為負面的狀態，使人覺得擁有一個不完美的伴侶比單身來得更好。

2、自尊心低

當情人遇到衝突就口出惡言，言談間都在貶低另一半的價值時，人們很容易變得自尊心低落，在長時間被打壓自信心之後，有研究表明，自尊心較低者因懷疑自己的價值，而傾向繼續維持這一段不健康的關係，無法斷捨離分手。

3、有衝突先內疚

在吵架或是不愉快的衝突過後，有些人會選擇扭曲是非，讓另一半感到內疚，即使另一半根本沒錯站得住腳，也會漸漸被這種推卸責任的說法洗腦，反而開始認為自己是有問題的。這種行為通常會蠶食鯨吞毀掉一個人的自我認知，而且人們很難意識到它正在發生，如果下次又因為兩人之間的矛盾感到焦慮、困惑以及無法相信自己時，停下來冷靜想想，不要先怪罪自己。

4、相信事情有轉機

許多不願意離開有毒關係的人，是因為他們還愛著另一半，且相信總有一天事情會好轉，關係有機會挽救和改變。這類型的人認為伴侶之所以會「變壞」是因為外在環境造成，而他們有辦法讓伴侶變好，進而改善關係。但實際上隨著時間流逝，另一半的有毒行為往往只會變得更糟，留在關係中有可能會受到更多傷害。

5、害怕被拒絕

有些人非常害怕拒絕別人，這類型的人並不喜歡被另一半的有毒行為控制或是影響，他們之所以不分手，是因為他們害怕得到拒絕的答案，而且認為未來也可能被其他人在感情中拒絕，於是更加離不開現在的伴侶。害怕被拒絕的人通常很難表達自己、說不出口真正的想法，更遑論為自己挺身而出，必須透過一次次練習，情況才有可能轉變。