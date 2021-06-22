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逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？

▲▼烤雞,雞肉,烤肉,食物。（圖／Pixabay）

▲原PO想吃宜蘭烤雞，但男友認為開車過去買要1.5小時，太遠了...（示意圖／Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友在臉書抱怨，剛跟男友交往時，覺得對方還不錯，但現在她只是想吃個烤雞，男友卻推三阻四，不願意開車去買，讓她不禁感慨「像這種不貼心又小氣的男人，我是否該放生了？」不過，網友們看完對話紀錄後，反而一面倒砲轟原PO「該被放生的是妳！」

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，並附上兩人對話截圖。從中可見，原PO說晚餐想吃宜蘭某家烤雞店，「你可以去幫我買嗎？」但男友認為從蘆洲開車過去至少要1個半小時，因此詢問能不能換另一家連鎖速食店的烤雞？

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▲▼逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？（圖／翻攝自匿名2公社）

▲原PO堅持要男友去宜蘭買烤雞。（圖／翻攝自匿名2公社）

原PO聽了大為不滿，立刻質問男友「你以前女友不是也很愛吃，再遠你都會載他去，我想吃你就嫌遠」、「她以前生日，你送過她Apple Watch對嗎？去年我生日，你只送我一雙Nike鞋子」。

此話一出，男友大吃一驚，不禁反問「妳怎麼知道這些？妳竟然偷看我日記！」原PO接著抱怨「我覺得你對前女友比較好，對我不貼心又小氣，你的日記寫得清清楚楚，還想狡辯嗎？」

▲▼逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？（圖／翻攝自匿名2公社）

▲原PO坦承偷看日記。（圖／翻攝自匿名2公社）

事後，原PO將對話公布到臉書，想請益廣大網友「男人是不是過了熱戀期就會開始變了？像這種不貼心又小氣的男人，我是否該放生了？」

許多網友看完一面倒砲轟，「未經他人允許偷看日記，妳知道什麼叫隱私嗎」、「原來是公主殿下」、「現在疫情跨區感染，想害死妳男友嗎」、「容我叫妳烤雞小公主」、「奇文共賞」、「請他好好珍惜妳，別讓下一個人受害...」

對此，原PO喊冤，她不是故意偷看男友日記，也沒看到很久，有這麼嚴重嗎？另外，男友懂得保護自己，也會戴口罩，「東西買回來，我會請他放管理室消毒，我不會跟他接觸呀」、「我相信每個女生都會跟男友任性一下，難道這樣都叫自私？」

不過，網友不領情，繼續砲轟「妳只是把他當免費外送吧」、「該被放生的原來是妳」、「原來妳只是想要一個外送員」、「只想要男友貼心，那妳對他貼心了嗎」、「看到大家留言我就安心了」、「妳該分手，還妳男友自由」掀起熱議。

▼有網友認為原PO跟先前的紫色i12女主角根本如出一轍。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲▼逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？（圖／翻攝自匿名2公社）

▼原PO解釋，她不是故意偷看。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲▼逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？（圖／翻攝自匿名2公社）

▼有網友認為，現在疫情期間不太安全。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲▼逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？（圖／翻攝自匿名2公社）

▼有網友理性回覆，但原PO不以為然。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲▼逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該放生？（圖／翻攝自匿名2公社）

 
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