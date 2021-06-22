SOGO日本和風節推甜點「得來速」　微風股神牛排8折

▲SOGO舉辦日本和風節，三寿園団子售價1串60元。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期確診人數逐漸下降，民眾緊繃的心情也稍微放鬆，SOGO不畏疫情於6／22開跑「日本和風節」，推出人氣點心與現做美食，讓消費者在三級防疫下也能「偽出國」，在家用肚子神遊一下，因應禁止內用政策，也推出「得來速」服務，電話點餐會有專人送下樓，免下車拿貨就能回家開吃。

▲黑船珍奶生銅鑼燒，單個售價80元。

SOGO百貨忠孝館「日本和風節」，從6／22至7／4登場，主打從北海道、大阪、福岡、京都到東京的日本人氣美食甜點與伴手禮，包括福砂屋長崎蛋糕、百年歷史三寿園団子，福岡山口油屋福太郎的明太子仙貝、黑船珍奶生銅鑼燒等夏季甜食；鹹食則祭出日式玉子燒便當、廣島燒、青島雞肉蔥串、肉丸子及串阡炸雞翅等。

▲PABLO水蜜桃卡士達迷你起司塔，售價88元。

▲福砂屋長崎蛋糕0.6號，單條售價600元。

業者表示，因應疫情期間，也特別企劃得來速客製化購買服務，消費者從電話預約，變有專人送達1F東後門指定地點，不用下車就能直接拿貨，再加碼推出「非生鮮類」全台免運送到家，日本商品展會場單日消費累積滿2,000元還可參加抽獎，包括任天堂SWITCH、OSIM暖足樂等都有機會帶回家。

▲SOGO開賣如水庵筑紫麻糬，售價6個入420元。

而微風超市則從6／24起至7／11，舉辦「美國週」活動，即日起至6／27推出除美國西北櫻桃6折、原價750元，特價450元；牛排名店Smith & Wollensky餐廳指定使用Omaha牛排，也提供8折起優惠。同期另加碼日本北海道人氣商品町村農場奶油，原價600元，特價500元；「米乃藏仙貝」系列，原價2包350元，特價300元。

▲美國西北櫻桃6折起。

▲特定Omaha牛排提供8折起優惠。

▲日本北海道人氣商品町村農場奶油。