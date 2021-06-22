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微醺一下！超商獨家開賣2款最新啤酒　口感清爽還有滿滿橙香

▲▼7-11獨賣國王撲克啤酒。（圖／業者提供）

▲最新國王撲克啤酒只在7-11買得到。（圖／業者提供）

記者周姈姈／綜合報導

宅在家防疫也要「微醺」一下！來自歐洲的國王撲克啤酒為「全球首款幸運酒」，以撲克牌和命運為設計理念，推出全新經典拉格啤酒與橙香白啤酒，即日起只在7-11獨家販售。另外，海尼根也新推出清爽款Silver星銀啤酒，三得利則是打造調酒系啤酒，酒鬼們一定要喝。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

7-11就獨家販售這款來自烏克蘭的「國王撲克啤酒」，首次推出2款絕配經典啤酒，黑色瓶身為「國王撲克啤酒King」，以底層低溫發酵所釀造的經典拉格啤酒，倒入杯中呈現一縷縷金黃色澤的透亮，綿密細緻的氣泡襲捲而上，入口後更是一陣清新冷冽、極度順口。

▲▼7-11獨賣國王撲克啤酒。（圖／業者提供）

▲國王撲克啤酒Queen聞起來有滿滿的橙香。

另一款紅色瓶身則是「國王撲克啤酒Queen」，正宗橙香白啤酒，酒體顏色呈略白朦朧，開罐撲鼻而來的是滿滿的橙香味，口感清甜、層次感豐富，釀酒過程中保有啤酒酵母的風味。比較特別的是，這2款啤酒皆使用白堊紀晚期，純淨無汙染深層275公尺的地下水源，飲酒同時也能品嘗到水的甘甜味。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

酒鬼們也絕對不能錯過海尼根近期新推出的「Silver星銀啤酒」，以水、麥芽、啤酒花融合獨特A酵母釀造而成，且使用特定的醣化工藝，讓其風味具有清爽的低苦澀感，讓不喜歡啤酒苦味的民眾也能輕鬆喝。

▲▼海尼根、三得利新品上酒標。（圖／業者提供）

▲海尼根新款Silver星銀啤酒喝起來比較不苦澀，口感也更加清爽。

三得利則是打造全新系列「-196℃完整果實」，2021年初在日本上市大獲好評，主要是以豐富的果實風味為特色，搭配7%剛剛好的小酌「濃度」，本次引進滋味豐富的水果鳳梨與蜜柑口味，號稱利用零下196°C超低溫，瞬間冰凍整顆果實，並將果實粉碎，化為粉狀後浸漬酒液中，讓水果風味完整保留在飲品中，讓民眾在家也能享用到酒吧裡豐富的調酒滋味。

▲▼海尼根、三得利新品上酒標。（圖／業者提供）

▲三得利「-196℃完整果實」在啤酒中完整保留水果風味。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

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