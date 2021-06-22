超商限時3天開賣！60元爽嗑「哈根達斯迷你杯」　5款口味任你吃

▲哈根達斯迷你杯優惠活動6/25開跑，最便宜只要花60元就能爽爽吃。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

宅在家吃冰太爽了！7-11就獨家推出「哈根達斯迷你杯」優惠，限時5天開跑，其中還有3天若結帳使用3大電子支付方式，即可享有任選5杯299元的超殺優惠價，5種口味任你吃，平均每杯只要60元，超級划算。全家則是打造2款最新聯名茶香雪糕，即日起至7/13還可享任選2件8折優惠。

7-11這次推出的哈根達斯迷你杯優惠，活動自6/25～29登場，5種口味任選2件139元、5件340元，香草、草莓或巧克力口味隨你挑，還有2款最新口味「萊姆莫希朵調酒雪酪」和「鳳梨可樂達調酒冰淇淋」能夠一次吃到爽。

另外，本週末（6/25～27）還有限時3天優惠，只要結帳使用icash卡、icash pay、OPEN錢包支付，還能獨家享有5杯任選299元的超殺價格，平均每杯只要花60元就能開吃。

愛吃冰的人也絕對要吃全家和網紅「古娃娃」聯手打造2款聯名茶雪糕，首先是最邪惡的「伯爵可可奶蓋雪糕」，選用可可奶蓋作為主要冰體，內餡搭配布朗尼蛋糕，外層則帶有濃郁茶香，多層次滋味讓人一口接一口，另一款「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」，大口咬下是鐵觀音奶茶香，同樣加入布朗尼蛋糕體，冰控不能放過，即日起至7/13還享任選2件8折優惠。

▲「全家X古娃娃」推聯名冰品。（圖／全家提供，下同）

另外，全家還吃得到罪惡花生、芝麻湯圓冰，即日起推出「桂冠冰菓室」系列冰品，必吃神複製桂冠湯圓內餡的「流心芝麻」、「流心花生」冰淇淋，選用有著清新玄米香的冰淇淋，輕挖開可是能看到超療癒芝麻、花生餡的流心畫面，還有宇治金時、楊枝甘露2款異國風味冰，欠吃到不行。

▲同步吃桂冠湯圓冰。