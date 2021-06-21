只有今天！超商「霜淇淋7折、冰沙8折起吃」　不限口味還可跨店取

▲超商霜淇淋優惠限時1天開跑。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！炎炎夏日總是忍不住想來支冰棒、冰沙消暑，超商特意選在今（21）日夏至當天強勢推出霜淇淋、酷繽沙優惠，且免出門只要透過APP就能輕鬆買，其中，霜淇淋2支7折吃、酷繽沙4杯82折就能擁有，且不限兌換口味、可跨店取貨，每位會員限購2組，今天把握機會搶一波夏至小確幸。

▲▼全家推出霜淇淋、酷繽沙2大優惠。（圖／業者提供）



霜淇淋、冰沙控等到了，全家於今（21）日限時1天強勢推出霜淇淋、酷繽沙優惠，只要於APP隨買跨店取即享有，不限兌換口味「霜淇淋2支打7折」、「酷繽沙4杯82折吃」2大優惠，且還能跨店取，每位會員限購2組，可兌換至8月31日，把握機會搶買了。

▲7-11最新冰品。（圖／業者提供）

另，7-11近日也攜手米其林一星名店「添好運」，獨家開發「小美楊枝甘露冰淇淋」、「小美芋頭西米露雪糕」，且還能搭配冰品戳戳樂活動，有機會享任2件0元等優惠；除外，巧克力控也有「GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕」和「GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克雪糕」2種新選擇，選用比利時黑巧克力分別結合草莓、檸檬酸香，絕對要嚐鮮，即日起至12月31日止，還可憑盒身折價券至GODIVA門市享滿300元折抵50元優惠。

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