　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／367人快篩結果出爐！　柯文哲：北農是比較複雜的案例

記者袁茵／台北報導

北農群聚案擴大，北市21日證實有45人確診，並緊急在一市附近成立前進指揮所、快篩站，以及送北農員工先赴醫院做快篩，確定陰性後將陸續施打疫苗。台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，台北政府公布北農快篩結果。

▼台北市6/22疫情。（圖／台北市政府提供，下同）

▲▼台北市6/22疫情。（圖／台北市政府提供）

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北農快篩和疫苗接種站運作、士林某長照機構群聚感染案、禾馨診所事件、基隆市長林右昌稱三級降二級關鍵在柯文哲、台北藝術中心工地群聚感染做相關回應。

根據台北市數據顯示，6月21日有284人在萬大國小、83人赴和平醫院快篩，快篩結果皆為陰性；6月22日北農快篩造冊人數已完成1028人，預計在6月21日至6月22日替590人施打疫苗。

▲▼台北市6/22疫情。（圖／台北市政府提供）

柯文哲指出，北農是比較複雜的案例，因為過去做疫調是以戶籍為本位，就是住哪就在哪做疫調，但北農很特別，全省各地人都到此做生意，交易完又回去；過去生活圈在哪就在哪做疫調，但這種聚集型批發市場邏輯不同，以北農為例，戶籍在北市的不到一半，那跟地方有關係，是否在北農感染也不一定，因為每個人來自的地點不同，除了北北基甚至還有更遠地區，疫調時要去其他縣市調資料，才能比對。

▲▼台北市6/22疫情。（圖／翻攝直播）

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

ET快訊
中央要北農設快篩站「北市都不做？」　柯文哲回應
孕婦打AZ還是莫德納？ 柯文哲宣布8醫學中心開設門診諮詢
快訊／蔬果供應商有重疊　桃園果菜市場「246人快篩結果出爐」
「最陰女」連5次PCR都過關　6採驚見轉陽性確診
快訊／憂北農風暴南燒！高雄採驗104人結果出爐
快訊／柯文哲下令這些人先打疫苗！　5類優先名單曝
全台各地來做生意　柯文哲質疑：不一定在北農感染
快訊／367人快篩結果出爐！　柯文哲：北農是比較複雜的案例
快訊／新北45歲男打疫苗第3天猝死　無罹患慢性病
桃園804確診+1！共15人染疫　電源開關、洗手台都驗到病毒
快訊／北市群聚大增！　士林單周66例最多
快訊／耕莘爆院內感染瞞消息？　衛生局坦言：已10人確診
驅疫法會群聚擴大！里長妻「曾去龍山寺」急採檢66人
LIVE／北藝工地又爆40人確診　柯文哲親上火線說明
快訊／微解封？　侯友宜要中央先審慎評估「四大條件」
快訊／母打疫苗後餵奶2月大女嬰吐血奶泡亡　法醫相驗結果出爐
全國警戒一致「大家要一起忍耐」　陳時中曝「微解封」重點
快訊／侯友宜宣布：孕婦明9點開放預約疫苗　6／24啟動施打
快訊／永和爆2起家庭群聚　「解隔前PCR」抓出11人確診
飛關島打疫苗機+酒「5萬有找」！　雄獅今起開放預購
快訊／北市疫情燒不完！　環南市場有攤商確診「還在工作」
快訊／新北果菜公司3076人快篩　篩檢結果公布

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沒開家屬說明會被士林長照機構打臉　黃珊珊道歉：資訊上有落差

快訊／新北估2萬孕婦打疫苗　拿孕婦手冊先跟產檢醫師商量

北農目前匡列121人　黃珊珊：請聯醫團隊進駐三周

中央要北農設快篩站「北市都不做？」　柯文哲：我是醫學專業人士最清楚

侯友宜裁示「區域聯防」防北農群聚擴大　籲相關足跡者盡快篩檢

孕婦打AZ還是莫德納？　柯文哲：8醫學中心開設疫苗門診供諮詢

快訊／「死亡＋6」新北打疫苗猝死27人！ 衛生局說明了

快訊／柯文哲新增5類優先打疫苗　批發市場、AZ第二劑、街友、鄰長

柯文哲：全省各地半夜來做生意　「不一定在北農感染」

快訊／367人快篩結果出爐！　柯文哲：北農是比較複雜的案例

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

沒開家屬說明會被士林長照機構打臉　黃珊珊道歉：資訊上有落差

快訊／新北估2萬孕婦打疫苗　拿孕婦手冊先跟產檢醫師商量

北農目前匡列121人　黃珊珊：請聯醫團隊進駐三周

中央要北農設快篩站「北市都不做？」　柯文哲：我是醫學專業人士最清楚

侯友宜裁示「區域聯防」防北農群聚擴大　籲相關足跡者盡快篩檢

孕婦打AZ還是莫德納？　柯文哲：8醫學中心開設疫苗門診供諮詢

快訊／「死亡＋6」新北打疫苗猝死27人！ 衛生局說明了

快訊／柯文哲新增5類優先打疫苗　批發市場、AZ第二劑、街友、鄰長

柯文哲：全省各地半夜來做生意　「不一定在北農感染」

快訊／367人快篩結果出爐！　柯文哲：北農是比較複雜的案例

北農近期發生群聚感染事件　黃偉哲：台南販售農產品多來自中南部批發市場

王思佳「胸以下都是腿」挺肚全粉辣裝　薔薔：拜桃子神保平安

沒開家屬說明會被士林長照機構打臉　黃珊珊道歉：資訊上有落差

快訊／新北估2萬孕婦打疫苗　拿孕婦手冊先跟產檢醫師商量

北農目前匡列121人　黃珊珊：請聯醫團隊進駐三周

長鬃山羊、白鼻心、帝雉都來逛　大雪山遊樂區休園嬌客現

周興哲復合趙岱新首放閃！　喜曬「甜蜜依偎同框照」迎26歲生日

林哲熹曾陷低潮　柯震東拍肩一句「相信你」讓他落淚

Suzuki Jimny推「拔配備」入門版　這樣交車會比較快？

太熱啦！汪與爸「同款背影」納涼　毛孩「長不大」原因曝光

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

蘇貞昌宣布雙北7大類優先打疫苗：攤商、保母、外送員、司機、收銀

周玉蔻怒槓高嘉瑜！　今天就辭立委、退出政壇

快訊／快篩隊進駐新北果菜市場　千人篩檢結果出爐！

快訊／全國三級警戒628解封有望？　蘇貞昌下令指揮中心審慎評估

傳慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府回應

628若想解封　林右昌點出關鍵人物

蘇貞昌拍板下一波全國13類別出爐

北市批「得寸進尺」　高嘉瑜嗆：有踏進禾馨「我就辭立委」

陳亭妃認了捐大陸面罩　「符合法規標準」

快訊／耕莘醫院爆院內感染　衛生局坦言：目前10人確診

黃郁芬：請柯文哲不要再蓋牌

蔡英文駁稱7月打國產疫苗　他揪「2證據」

更多熱門

相關新聞

即／蔬果供應商有重疊！　桃園果菜市場246人快篩結果出爐

即／蔬果供應商有重疊！　桃園果菜市場246人快篩結果出爐

台北農產運銷公司日前爆發群聚感染事件，目前已累計45人染疫。桃園市長鄭文燦指出，由於發現桃園與北農的蔬果供應商有所重疊，各果菜、批發市場員工及攤商都要進行採檢，早上已採檢246人，採檢結果均為陰性。

孕婦打AZ還是莫德納？柯文哲宣布8醫學中心開設疫苗門診供諮詢

孕婦打AZ還是莫德納？柯文哲宣布8醫學中心開設疫苗門診供諮詢

快訊／柯文哲新增5類優先打疫苗　批發市場、AZ第二劑、街友、鄰長

快訊／柯文哲新增5類優先打疫苗　批發市場、AZ第二劑、街友、鄰長

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊疫苗防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

關島宣布「開放外國人去打疫苗」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面