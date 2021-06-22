快訊／367人快篩結果出爐！　柯文哲：北農是比較複雜的案例

記者袁茵／台北報導

北農群聚案擴大，北市21日證實有45人確診，並緊急在一市附近成立前進指揮所、快篩站，以及送北農員工先赴醫院做快篩，確定陰性後將陸續施打疫苗。台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，台北政府公布北農快篩結果。

▼台北市6/22疫情。（圖／台北市政府提供，下同）

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北農快篩和疫苗接種站運作、士林某長照機構群聚感染案、禾馨診所事件、基隆市長林右昌稱三級降二級關鍵在柯文哲、台北藝術中心工地群聚感染做相關回應。

根據台北市數據顯示，6月21日有284人在萬大國小、83人赴和平醫院快篩，快篩結果皆為陰性；6月22日北農快篩造冊人數已完成1028人，預計在6月21日至6月22日替590人施打疫苗。

柯文哲指出，北農是比較複雜的案例，因為過去做疫調是以戶籍為本位，就是住哪就在哪做疫調，但北農很特別，全省各地人都到此做生意，交易完又回去；過去生活圈在哪就在哪做疫調，但這種聚集型批發市場邏輯不同，以北農為例，戶籍在北市的不到一半，那跟地方有關係，是否在北農感染也不一定，因為每個人來自的地點不同，除了北北基甚至還有更遠地區，疫調時要去其他縣市調資料，才能比對。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）