大陸公布「4款可供出口」疫苗清單！　康希諾疫苗「只需打一針」

▲大陸公布4款可供出口的「中國研製」新冠疫苗清單。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部官網22日中午公告，為做好新型冠狀病毒疫苗出口工作，支持國際抗疫合作，將經大陸國家藥品監督管理局批准或附條件批准上市註冊申請的4款新型冠狀病毒疫苗產品，列入「可供對外出口的新型冠狀病毒疫苗產品清單（中國企業研發生產）」。

目前列入大陸官方清單可供對外出口的新型冠狀病毒疫苗包括，北京生物製品研究所有限責任公司的「眾愛可維」（COVILO）、北京科興中維生物技術有限公司的「克爾來福」（ CoronaVac）、康希諾生物股份公司的「克威莎」（Convidecia），以及武漢生物製品研究所有限責任公司的「眾康可維」（COVILO）。

其中，北京生物製品研究所有限責任公司、北京科興中維生物技術有限公司與武漢生物製品研究所有限責任公司的疫苗均為新型冠狀病毒滅活疫苗。康希諾生物股份公司的疫苗則是重組新型冠狀病毒疫苗，只需打一針就可。

據《央視》報導，6月初，中國大陸商務部外貿司司長李興乾表示，大陸已向40多個國家出口了疫苗，鼓勵4家生產企業積極擴大出口。

他透露，目前，大陸已有21個疫苗進入臨床試驗階段，4個在大陸獲批附條件上市。中國國藥、北京科興2個疫苗已經列入世衞組織緊急使用清單，充分證明大陸疫苗既是安全的，也是有效的。