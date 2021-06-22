「南投+3」連11天零確診破功！彰化以南、東部全+0　1張圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增78例為本土個案，另確診個案中新增6例死亡。連續兩天確診數調回雙位數，彰化縣以南的縣市全都零確診，宜蘭、花蓮、台東也是零確診，不過南投縣連續11天+0，今日破功新增3例確診。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。
指揮中心表示說明，個案分佈以新北市43例最多，其次為臺北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、臺中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。
▲0622單日確診地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為35例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月14日至6月21日。另外，今日新增6例死亡個案，為男性3位、女性3位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月19日至6月19日，確診日介於5月28日至6月21日，死亡日介於6月17日至6月21日。
而近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月20日累計公布12,806位確診個案中，已有8,087人解除隔離，解隔離人數達確診人數63.2%。
▲0622全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）
全台今年已累計 12,806 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,204 人
台北市 4,261 人
基隆市 283 人
桃竹苗
桃園市 638 人
新竹市 34 人
新竹縣 79 人
苗栗縣 530 人
中彰投
台中市 191 人
南投縣 33 人
彰化縣 253 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 41 人
高屏
高雄市 64 人
屏東縣 33 人
宜花東
宜蘭縣 93 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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