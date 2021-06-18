ATM領孩童家庭防疫補貼！　首日中午5.6萬人領1萬現金

▲民眾到全家門市內國泰世華ATM也可提領紓困4.0孩童家庭防疫補貼金。（圖／業者提供）

記者崔至雲／台北報導

行政院推動的「孩童家庭防疫補貼」約250萬人受惠。從15日開放網路申請後，今（18日）開放銀行實體ATM領取。教育部稍早公布，截止中午，已有140萬5264在網路上申請的民眾已成功收到補貼金，另外，在ATM成功請領到的民眾也有5萬6529人。

教育部說明，孩童家庭防疫補貼網，於15日上午10時準時上線，今日ATM也加入服務，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母或監護人透過網路及ATM可以進行申領。

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教育部統計，在網路申請部分，至今日中午12時已有1,543,731人完成網路申領登記，並已順利將補貼撥入1,405,264人的指定帳戶，另有65,489人金融機構也正在辦理撥款。

教育部呼籲民眾，盡量透過網路銀行或到行政院孩童家庭防疫補貼網進行查詢，避免外出補褶等移動，以免造成群聚風險。

在ATM領取部分，教育部說明，ATM也在今日首次加入服務，中國信託、台新及國泰世華的ATM機台，到早上8時已有12,929人完成現金領取，到中午12時完成現金領取的人數累計已達56,529人。觀察ATM的領取情形，除了一早使用郵局提款卡到3家ATM機台的民眾短暫出現無法提取的問題，並已於9時45分排除，整體作業順暢。

教育部也提醒民眾，「孩童家庭防疫補貼」將持續辦理到今年9月30日，建議民眾多利用網路申請，可減少群聚風險。

