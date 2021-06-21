羅智強酸「疫苗乞丐」　蔡英文反擊：希望外界批評有建設性

▲總統蔡英文接受張雅琴專訪。（圖／翻攝直播畫面）



記者陶本和／台北報導

美國政府援助250萬劑莫德納疫苗，國民黨議員羅智強則批評台灣是「疫苗乞丐」。對此，總統蔡英文21日受訪時說，這次日本與美國給予台灣協助，是好朋友之間的幫助，幫助都心存感激，有能力的時候也要多幫朋友，乞丐的說法並不恰當。

對於近期外界有許多的批評，是否會覺得委屈？蔡英文表示，作為總統被批評是難免的事，但期待這些批評可以有建設性，可以提醒政府哪些事情沒有注意到，政府也會保持傾聽，而有些說法太過度，在疫情緊張期間，對社會並不好。

對於美國援助250萬劑莫德納疫苗，蔡英文表示，感謝美國總統拜登（Joe Biden）與美國政府，在最短的時間給予台灣支持，雖然有一些人有負面的說法，但台灣跟美國、日本，在疫情的過程中相互協助，是相互協助的好朋友關係。

蔡英文指出，在去年疫情剛開始的時候，台灣提供口罩給美國，而在台灣遇到困難的時候，他們提供疫苗給我們。

對於先前三位美國參議員訪台，蔡英文表示，月初3位來台的參議員回去有反映一些事情，整體來說，美國這次對各國疫苗的協助，有好幾千萬劑，要援贈給其他需要的國家，這是美國總統層級的決策，是針對整體需要疫苗協助的國家一併考量，不是只針對台灣。