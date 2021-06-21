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神父控京元電隔離移工「快篩陽還混住」　苗栗縣府回應了

▲移工隔離的宿舍遭爆料，門口垃圾也是堆積好幾天後才清理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲移工隔離的宿舍遭爆料，門口垃圾也是堆積好幾天後才清理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

京元電日前被爆移工隔離環境惡劣，家當慘被當垃圾丟出，至少2到3人同住一間，更疑似有與快篩陽性人員混住的情形，苗栗縣政府21日對此回應，絕無混住的情形，至於有移工家當被當垃圾丟出一事，純屬誤會，由於宿舍必須要進行環境清消與人員降載避免二次交叉感染，清消後更需靜置24小時後才可以入住，是仲介公司與雇主沒有事先對移工作出公告，未來也會請仲介公司與雇主先行公告通知。

▲▼苗栗縣勞青處處長彭峻德。（圖／翻攝自徐耀昌加油讚臉書）

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▲苗栗縣勞青處處長彭峻德21日回應絕無移工宿舍環境惡劣一事。（圖／翻攝自徐耀昌加油讚臉書）

國內IC大廠京元電子爆發移工群聚感染以來，全廠員工緊急進行快篩，直到近日疫情終於有趨緩跡象，不料日前京元電卻被人踢爆，移工所住的宿舍環境相當惡劣，無法達到一人一室，2到3人同住一間，更傳出並未確實進行隔離，將快篩陽性人員與快篩陰性人員混和同住。此外，苗栗縣議員曾玟學日前也接獲陳情，表示有移工隔離到一半，宿舍東西卻被仲介公司偷偷打包搬走，氣得大罵：「你們是不是太不尊重我們外籍了？我的財產、金錢不見了誰可以站出來處理？」

▲▼被隔離的移工抱怨，這裡的食物品質不佳， 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼被隔離的移工抱怨伙食不佳，隔離期間家當被當垃圾搬出宿舍。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼京元電外籍勞工的行李被擅自打包。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

苗栗縣政府勞青處處長彭德俊對此則回應，京元電移工目前多在造橋宿舍管理，移工若快篩結果呈現陽性或PCR呈現陽性結果，或有相關密切接觸者，在第一時間都已送往醫院或居家隔離，在原宿舍的移工絕對都是安全陰性的，絕無混住的情形。同時也因為必需要對移工宿舍進行清消與對宿舍人員進行降載，避免二次交叉感染，因此也會對房間人數進行控管，移工家當被貿然搬出是因環境清消需靜置24小時以上才可以入住，不過彭峻德坦承這部分確實有疏失，這部分也有要求仲介公司和雇主間要再做得更細緻一點。

▲▼被隔離的移工抱怨，這裡的食物品質不佳， 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣政府所提供的防疫包。（圖／記者黃孟珍攝）

彭峻德指出，有關媒體報導移工宿舍垃圾4到5天才收一次，有增加染疫的風險，由於一開始京元電將移工送往造橋宿舍來做降載，剛開始的確比較混亂，不過現階段為2天收一次垃圾，移工在隔離期間的伙食也都有密切關注監控公司提供的菜色，並要求相關單位要將菜單要回報給縣府，並無移工伙食很差一事，仲介公司也每日提供2瓶1500cc的飲用水，若有特殊要求如女性生理用品等，也都有要求仲介公司應無條件提供。彭峻德表示，同時縣府也提供1300個防疫包，包含口罩、酒精與泡麵乾糧等，滿足移工在做居家隔離期間的防疫要求。

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