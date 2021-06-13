男童進女更衣室「起生理反應」！女網友怒PO不堪畫面：常遇到

▲媽媽帶兒子進入女廁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一女網友日前在微博發文控訴，自己去游泳館的女浴室內洗澡吹頭髮時，一母親帶10多歲的兒子直接進入，男孩在看到自己私處後竟產生生理反應，讓她又生氣又覺得屈辱。之後，更多女網友也怒PO自己的相似經驗，更有人上傳其他「大齡兒童」在女更衣室趴著探頭偷看的畫面。

微博博主「馬庫斯說」曝光稱，她所在的游泳館更衣室，每天都有女性帶兒子進來一起洗澡，而且已經都是10多歲的小男孩。她回憶，「我閉著眼睛坐在板凳上洗頭，腿分開著，洗好抬頭一看，一個男孩蹲著看我私處，JJ還翹起來了，我很生氣也很屈辱，叫來工作人員，工作人員說小男孩還小，管不了，他媽媽說孩子又看不懂的，就妳金貴怕看！」她進一步描述稱，當時聽到自己和對方母親的爭執，旁邊的男孩還在笑。

▲爸爸也跟著進女廁。（圖／翻攝自微博）

隨後，「游泳館更衣室每天都有女性帶兒子進來」的話題衝上微博熱搜，引爆輿論。更多女生分享自己相似的經歷稱，自己在女更衣間換衣服，正脫光衣服時，有家長帶著一男孩進來了。還有人在重慶的一個女廁所中，看見一母親把小男孩帶進女廁所，結果父親竟也跟著直接進來。

尤有甚者，「馬庫斯說」還PO出多張令人震驚的圖片，小男孩在女廁所裡、女更衣室內，趴在地上頭往裡伸偷看，「請這些不以為意的家長解釋一下這是在幹什麼？」、「你們是希望把自己兒子教育成無恥下流的猥褻犯嗎」。

▲男童探頭偷看。（圖／翻攝自微博）

「有研究表明，3-4歲時有42%-86%的男女兒童逐漸意識到男女有別，並開始以男孩或女孩自居，」杭州學軍中學心理輔導站站長、國家二級心理咨詢師邱許超認為，「3-6歲是兒童性教育最好的時期，這時候，孩子們腦海中並沒有不健康的想法，更多的是對性別探索的好奇，這時候進入公共場所，比如異性浴室、衛生間，可能會帶給孩子不當的刺激與引導。」

邱許超強調，家長們從3歲前就要慢慢開始培養孩子的性別意識，並引導孩子樹立隱私意識、學會隱私保護。