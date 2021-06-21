雨神眷顧！南化水庫「強力補水」探底→自然溢流　空拍影片美呆

網搜小組／鄺郁庭報導

中央氣象局持續對中南部縣市發布豪雨特報，不僅日月潭乾旱死水重回人間仙境，南部4座水庫蓄水量也突破3億噸。其中南化水庫歷經長期乾旱，5月底時蓄水率一度探底，所幸近期雨神眷顧，強力補水之餘，還重現自然溢流的美景。就有攝影師將這段美麗的空拍影片上傳到YouTube上，讓網友也直呼美呆了。

滾滾水流流入下游後堀溪，吸引許多攝影愛好者前往拍攝，攝影師「原攝喬」就在YouTube上傳一段「南化水庫滿庫自然溢流美景」的空拍影片，超美畫面馬上吸引網友讚嘆「美呆了」、「超棒的！」

台南因西南氣流影響，下起陣雨，台南水庫持續進水，南化水庫蓄水量達9511萬噸，達滿水位，曾文水庫蓄水量15636萬噸，30.60％，台南4座水庫總蓄水量達3億592萬噸，預計最近幾天水庫仍會持績進水。

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2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6月21日上午八時止，曾文水庫蓄水量為15636萬噸（蓄水率約30.60％），南化水庫蓄水量為9511.21萬噸（蓄水率約100％）已滿水位，再加上烏山頭水庫4972萬噸63.20％、白河水庫473萬噸40.30％，4座水庫蓄水量3億592萬噸，與19日相較進水多3249.9萬噸，水情有明顯改善。